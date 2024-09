Richiamate barrette sostituive dei pasti per possibile presenza di plastica: marca e lotti da non consumare

Due lotti di barrette “Light Lunch Low Carb” del marchio Integra di Skin Medic Beauty Clinic sono state ritirate dal mercato per possibile presenza di materiale plastico

Una nuova allerta alimentare è stata segnalata sul sito del Ministero della Salute e riguarda alcune barrette che si usano come sostituiti dei pasti. Scopriamo di quale marca e lotti si tratta.

Il richiamo riguarda le barrette “Light Lunch Low Carb” del marchio Integra di Skin Medic Beauty Clinic, prodotte dall’azienda francese Laboratoire Pyc nello stabilimento Manziat, nel dipartimento dell’Ain, regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi, in Francia. Le barrette sono però commercializzate dall’azienda Italian Beauty Service S.rl.

L’allerta è scattata in quanto, in due lotti di barrette, è stato segnalato un rischio fisico. Si tratta della possibile presenza di materiale plastico all’interno delle barrette stesse, ciascuna confezionata singolamente e dal peso di 56 grammi.

Non si sa ovviamente in che misura e come, queste eventuali tracce di plastica siano finite all’interno del prodotto ma, come avviene sempre in questi casi, in via precauzionale, le barrette sono state prontamente richiamate da tutti i punti vendita.

A seguire vi riportiamo i lotti da non consumare:

L4095-S 4/10/25 – termine minimo di conservazione 4 ottobre 2025

L4094-S 3/10/25 – termine minimo di conservazione 3 ottobre 2025

Se avete acquistato queste barrette, controllate immediatamente il lotto e, se corrisponde, riportate subito il prodotto al punto vendita per avere una sostituzione o un rimborso.

Per rimanere sempre aggiornati, leggete tutte le nostre allerte alimentari.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Ministero della Salute

Leggi anche: