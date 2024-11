Richiamata mortadella prodotta dal Salumificio Beretta: questo lotto potrebbe contenere frammenti di plastica

Il Ministero della Salute ha richiamato un lotto di Mortadella Igp senza pistacchio del marchio Viaggio nel Gusto, prodotta dal salumificio Fratelli Beretta. Il rischio è che in un lotto vi sia presenza di frammenti di plastica

Il Ministero della Salute ha diramato un’importante allerta alimentare che riguarda un lotto della Mortadella Igp senza pistacchio, marca Viaggio nel Gusto, prodotta dal salumificio Fratelli Beretta. Il richiamo è stato emesso a causa della possibile presenza di frammenti plastici blu nel prodotto.

Dettagli del richiamo

Il lotto coinvolto è identificato con il numero L054431807 e riguarda vaschette da 120 grammi, con data di scadenza fissata al 28 dicembre 2024.

Il Ministero della Salute ha specificato che il prodotto, in via precauzionale, non deve essere consumato.

Rischi per la salute

L’ingestione di plastica può comportare seri rischi per la salute, ricordiamo però che il richiamo è stato emesso a scopo precauzionale e non sono stati segnalati casi di intossicazione legati a questo prodotto.

In ogni caso, per ridurre i rischi, ma soprattutto per motivi ambientali, è sempre consigliabile preferire prodotti freschi e non confezionati in plastica.

Cosa fare se si ha in casa il prodotto richiamato

Ai consumatori che hanno acquistato il prodotto coinvolto, il Ministero consiglia di non consumarlo ma di restituirlo presso il punto vendita per avere un rimborso.

L’incidente riguarda solo il lotto specifico sopraindicato, tutti gli altri sono sicuri.

