Non bere questa acqua in bottiglia, contiene corpi estranei: marca e lotto ritirato

In punto vendita dei supermercati to.market, a Milano, da questa mattina c'è un comunicato di Acqua e Terme Fiuggi SPA in cui si avvertono i clienti del ritiro, in via preventiva e cautelare, di un loro prodotto

Corpi estranei all’interno di una bottiglia di acqua Fiuggi: richiamato dai supermercati un intero lotto, mentre sono state già effettuate le analisi del caso.

Secondo quanto si legge sull’avviso, il ritiro riguarda l’Acqua minerale naturale Fiuggi in bottiglia di vetro da 100 cl, con numero di Lotto L24 076 e termine minimo di conservazione (TMC) 03/2026.

Il ritiro – scrive l’azienda al fatto alimentare – è stato disposto a seguito di presenza di corpi estranei di natura non identificabile rinvenuti in una bottiglia di prodotto. Segnaliamo che lo stesso lotto è stato sottoposto ad analisi interne in autocontrollo ed esterne da parte dell’Arpa di Mestre con risultato del tutto conforme ai parametri di legge. Tuttavia, l’azienda, in via preventiva e cautelare nell’interesse dei consumatori e del suo buon nome, ha deciso di attivare le procedure di cui al regolamento CE 178/2002.

Il ritiro è avvenuto in ogni caso su base volontaria in seguito alla segnalazione di alcuni sedimenti nella bottiglia. Dopo analisi da parte della stessa azienda e anche delle autorità dell’Asl di riferimento l’acqua sarebbe risultata conforme e probabilmente si è trattato di una sedimentazione di origine minerale.

Non vuoi perdere le nostre notizie?