Mini panettoni Vergani richiamati per rischio allergeni, scopri qual è il lotto incriminato

Il Ministero della salute ha disposto l’immediato richiamo dal mercato di un lotto del mini panettone Vergani. Il dolce confezionato è stato ritirato dagli scaffali dei negozi per un possibile rischio per i consumatori dovuto alla presenza di allergeni non dichiarati in etichetta

Etichetta sbagliata e via dai supermercati: il 14 novembre appena trascorso, il Ministero della salute ha disposto il ritiro di un mini panettone per una etichettatura errata.

Nello specifico, si tratta di un lotto del mini panettone classico senza glutine venduto a marchio Vergani in confezioni singole da 100 grammi ciascuna. È un panettoncino prodotto e confezionato dalla società Zero+4 Srl nel proprio stabilimento di Desio, in provincia di Monza e Brianza.

Rischio allergeni, quindi, non dichiarati per specifiche confezioni:

quelle con il numero di lotto 196597 e il termine minimo di conservazione fissato al 21 maggio 2025.

L’avviso spiega che il richiamo è stato disposto in via precauzionale dallo stesso produttore per la possibile presenza in etichetta del claim errato “SENZA LATTOSIO”. Il prodotto infatti, al contrario, contiene lattosio.

