Maxi sequestro di passata di pomodoro: più di 170mila barattoli senza etichetta e di dubbia provenienza scovati in Puglia

Le forze dell'ordine hanno scoperto una partita di passata di pomodoro in lattine prive di etichette e indicazioni sulla provenienza della materia prima

I prodotti agroalimentari sono sempre oggetto di controlli, poiché è elevato il rischio di contraffazioni e di frodi. Lo dimostra la recente scoperta, in Puglia, di un vasto deposito di passata di pomodoro privo di etichettatura e di informazioni sulla provenienza.

Il deposito, situato nelle campagne di Cerignola, nascondeva una ingente quantità di barattoli di passata di pomodoro completamente anonimi, privi delle indicazioni relative all’origine del prodotto, della materia prima, dello stabilimento di produzione (obbligatori per legge).

L’operazione congiunta dei Carabinieri Forestali del Gruppo di Foggia e degli Ispettori dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agro-alimentari (ICQRF) di Puglia e Basilicata ha portato al maxi-sequestro.

Come riportato da testate locali, i barattoli sequestrati sono circa 176.000; il loro valore commerciale, se immessi sul mercato, avrebbe potuto raggiungere i 265.000 euro.

A causa dell’assenza di indicazioni in merito, non è chiaro se si trattasse di un prodotto italiano o se i barattoli provenissero dall’estero.

Questo intervento rientra in una più ampia campagna di prevenzione e repressione delle frodi alimentari, facente parte dei “Piani di azione per l’attività di prevenzione e repressione delle frodi in danno alle qualità delle produzioni agroalimentari e degli illeciti in tema di contraffazione”.

L’iniziativa, nota come “Campagna Controlli 2024”, ha come obiettivo principale la tutela della sicurezza alimentare e la garanzia di una corretta etichettatura dei prodotti agroalimentari.

Le attività delle forze dell’ordine mirano a garantire che tutti i prodotti alimentari immessi sul mercato siano conformi alle normative vigenti, offrendo così ai consumatori la sicurezza di acquistare beni di qualità e correttamente etichettati.

Non vuoi perdere le nostre notizie ?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram.

e Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Ti consigliamo anche: