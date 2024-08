Maxi richiamo di uova fresche contaminate da salmonella: tutti i marchi e i lotti coinvolti

Attenzione a queste confezioni di uova fresche, segnalate dal Ministero della Salute per la possibile contaminazione da salmonella

Continua l’allarme per il consumo di uova fresche in Italia. Il Ministero della Salute ha recentemente emesso un richiamo precauzionale per diversi lotti di uova fresche di categoria A da allevamento a terra, a causa della possibile contaminazione dal batterio della Salmonella.

Questa notizia, che segue una serie di richiami simili, sottolinea l’importanza di un’attenta vigilanza sui prodotti alimentari per garantire la salute dei consumatori.

I prodotti contaminati

Di seguito, una lista dettagliata dei marchi e dei lotti di uova richiamati, insieme ai rispettivi produttori e date di scadenza.

Tutti i lotti di uova contaminati sono stati prodotti dallo stabilimento Cascina Italia Spa, sito in via Campo Romano a Spirano, in provincia di Bergamo, e distribuiti in varie catene di supermercati, tra cui Eurospin, Parmalat, Conad, e altre.

Delizie dal Sole (Eurospin)

Lotto: L:4501159926 (Data di scadenza: 05/09/2024)

Lotto: L:4679409926 (Data di scadenza: 07/09/2024)

Lotto: L:4700629926 (Data di scadenza: 31/08/2024)

Lotto: L:4832759926 (Data di scadenza: 01/09/2024)

Lotto: L:4282789926 (Data di scadenza: 12/09/2024)

Lactis (Parmalat)

Lotto: L:4679409926 (Data di scadenza: 07/09/2024)

Cascina Italia

Lotto: L:4736619926 (Data di scadenza: 09/09/2024)

Latteria Chiuro

Lotto: L:4736619926 (Data di scadenza: 09/09/2024)

Lotto: L:4282789926 (Data di scadenza: 12/09/2024)

Gesco

Lotto: L:4832759926 (Data di scadenza: 01/09/2024)

Lotto: L:4282789926 (Data di scadenza: 12/09/2024)

Lotto: L:4501159926 (Data di scadenza: 05/09/2024)

Lotto: L:4700629926 (Data di scadenza: 31/08/2024)

Lotto: L:4736619926 (Data di scadenza: 09/09/2024)

Amadori

Lotto: L:4736619926 (Data di scadenza: 09/09/2024)

Lotto: L:4832759926 (Data di scadenza: 01/09/2024)

Lotto: L:4679409926 (Data di scadenza: 07/09/2024)

Lotto: L:4179019926 (Data di scadenza: 14/09/2024)

Lotto: L:4282789926 (Data di scadenza: 12/09/2024)

Lotto: L:4501159926 (Data di scadenza: 05/09/2024)

Conad Percorso Qualità

Lotto: L:4700609926 (Data di scadenza: 31/08/2024)

Lotto: L:4832759926 (Data di scadenza: 01/09/2024)

Lotto: L:4501159926 (Data di scadenza: 05/09/2024)

Lotto: L:4679409926 (Data di scadenza: 07/09/2024)

Lotto: L:4736619926 (Data di scadenza: 09/09/2024)

Lotto: L:4282789926 (Data di scadenza: 12/09/2024)

Lotto: L:4179019926 (Data di scadenza: 14/09/2024)

Del Campo

Lotto: L:4679409926 (Data di scadenza: 07/09/2024)

In caso di acquisto di uno dei lotti sopra elencati, il Ministero della Salute consiglia di non consumare le uova e di restituirle al punto vendita, dove sarà possibile ottenere un rimborso o una sostituzione.

I rischi della salmonella

La Salmonella è un batterio che può causare una grave infezione alimentare, nota come salmonellosi. I sintomi includono febbre, diarrea, vomito e crampi addominali.

Nelle persone più vulnerabili, come bambini, anziani o individui con un sistema immunitario compromesso, l’infezione può risultare particolarmente pericolosa, causando complicazioni più gravi come la sepsi.

La contaminazione da Salmonella avviene solitamente attraverso il consumo di alimenti crudi o non sufficientemente cotti, come le uova, che possono essere portatrici del batterio.

Per ridurre il rischio di infezione, è essenziale cuocere bene le uova e gli alimenti che le contengono, evitare il contatto diretto tra cibi crudi e cotti, e seguire scrupolosamente le norme igieniche in cucina.

Fonte: Ministero della Salute

