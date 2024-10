Listeria nel salmone affumicato: nuovo maxi richiamo che riguarda i più importanti supermercati in Francia

Nuova maxi allerta alimentare in Francia per la presenza di Listeria nel salmone affumicato. Diverse marche e lotti sono stati ritirati dai principali supermercati

Torna l’incubo del salmone affumicato contaminato da Listeria, un allarme che questa volta arriva dalla Francia, dove diversi marchi e lotti sono stati ritirati dai supermercati per la presenza del pericoloso batterio. Un problema che ciclicamente ritorna, un po’ in tutta Europa (Italia compresa).

La Listeria monocytogenes è il batterio responsabile della listeriosi, una malattia rara ma pericolosa, soprattutto per le categorie vulnerabili come anziani, donne incinte, neonati e persone con sistema immunitario compromesso. La listeriosi può provocare sintomi gravi, e in alcuni casi, può essere addirittura letale.

I prodotti crudi, come il salmone affumicato, rappresentano un rischio particolarmente elevato di contaminazione, tant’è che non è raro che vengano segnalati prodotti contaminati. Generalmente, però, i richiami sono molto limitati.

In questo caso, invece, le autorità sanitarie francesi, attraverso la piattaforma ufficiale RappelConso, hanno reso nota la nuova situazione che riguarda numerose marche di pesce affumicato (non solo salmone ma anche trota), distribuite nei principali supermercati del Paese, tra cui Auchan, Leclerc, Monoprix e Casino.

In generale, i prodotti segnalati sono solo potenzialmente contaminati da Listeria, ma in alcuni lotti è stato rilevato il batterio vero e proprio. I pesci contaminati provengono dall’azienda Guyader L’esprit de la Mer, con sede a Châteauneuf-du-Faou, nel Finistère. Tutti i lotti coinvolti sono identificati dal codice sanitario FR 29 027 500 CE.

Il Ministero dell’Agricoltura francese ha chiarito un aspetto importante della questione: non è possibile riconoscere un alimento contaminato da Listeria solo osservandone l’aspetto, il sapore o l’odore. Pertanto, è fondamentale non consumare i prodotti segnalati e restituirli al negozio in cui sono stati acquistati o smaltirli adeguatamente.

Se invece qualcuno avesse già consumato del salmone proveniente da uno dei lotti richiamati, è importante prestare attenzione ai sintomi della listeriosi, che includono febbre, mal di testa, dolori muscolari e disturbi gastrointestinali come diarrea e vomito. Il periodo di incubazione della malattia può durare fino a otto settimane, pertanto è consigliabile consultare immediatamente un medico in caso di sintomi sospetti.

A seguire, a titolo informativo, vi riportiamo l’elenco dei prodotti ritirati dalle principali catene di supermercati in Francia.

La lunga scia di contaminazioni in Europa

L’allarme francese è solo l’ultimo di una serie di richiami legati alla contaminazione da Listeria che ha colpito vari Paesi europei negli ultimi anni.

Da marzo 2024, episodi di listeriosi associati al salmone affumicato sono stati registrati in Danimarca, Italia e Germania, con almeno 22 casi confermati e 5 decessi. L’origine della contaminazione sembra risalire a una catena produttiva specifica, ma nonostante le ispezioni e le indagini, il punto esatto di contaminazione resta ancora incerto.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Rappel Conso

Leggi anche: