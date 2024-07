Listeria nei tramezzini confezionati: marca e lotti che non devi consumare

Segnalati da Ministero della Salute e due catene di supermercati una serie di lotti di tramezzini per la presenza di listeria in tre confezioni campionate su cinque

Allerta listeria tramezzini: il pericoloso batterio è stato trovato nei prodotti di un intero lotto, già ritirati dagli scaffali.

È l’allarme che arriva dal Ministero della Salute e da almeno due catene di supermercati e riguarda tre confezioni campionate su cinque.

Il ritiro è avvenuto riguarda i tramezzini Pro bresaola, rucola e grana padano dell’azienda Alba Tramezzini Spa. Le confezioni tolte dagli scaffali sono quelle da due (160 grammi), per tutti i lotti dal L160 a L180 (da 24160 a 24180) e data di scadenza più distante al 12/10/2024.

Al momento è stato segnalato il ritiro sui punti vendita e sui propri siti le catene Decò e Penny Market, la quale fa sapere che i prodotti sono stati distribuiti in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige e Veneto.

In questi tramezzini è stata trovata, come segnala il comunicato ministeriale, “presenza di Listeria monocytogenes”. Non vanno dunque assolutamente consumati ma riportati immediatamente al punto vendita per avere una sostituzione o un rimborso.

QUI il richiamo con i dettagli.

