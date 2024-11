Frutta secca e disidratata, pioggia di richiami per pesticidi: tutte le marche e i lotti

Il Ministero della Salute ha richiamato numerosi lotti di frutta secca e disidratata per la presenza di residui di un pesticida. Ad essere coinvolti sono diversi lotti dei marchi La Conserviera, Mainardi Nicola, Suni e Vital Sì

Nuovo richiamo a causa di pesticidi non consentiti in alcuni prodotti venduti nel nostro Paese. Il Ministero della Salute ha recentemente diffuso l’allerta alimentare che riguarda alcuni lotti di frutta secca e disidratata di diversi marchi, risultati contaminati.

Si tratta di prodotti a marchio:

La Conserviera

Mainardi Nicola

Spreafico

Suni

Vacilfrutta

Vital Sì

Più nello specifico, i richiami sono stati diramati a causa della presenza di residui del pesticida Phosmet ma, nonostante la data del comunicato sia fissata al 08/11/2024, l’avviso è stato reso pubblico solo il 18/11/2024, dopo ben 10 giorni.

Prodotti richiamati (ELENCO)

A seguire l‘elenco dei prodotti soggetti a richiamo con relativo lotto. Il termine minimo di conservazione (TMC) in tutti i casi è 31/07/2025:

Melange esotico La Conserviera (buste da 250 grammi) – Lotto 240724052

Misto frutta esotica La Conserviera (sacchetti da 5 kg) – Lotto 240711054

Mix dello sportivo La Conserviera (sacchetti da 5 kg) – Lotto 240711055

Uva Cile golden La Conserviera (buste da 250 grammi) – Lotto 240708062

Melange esotico (mix frutta secca e disidratata) Mainardi Nicola (vassoi da 180 grammi) – Lotto 240715064

Melange esotico (mix frutta secca e disidratata) Mainardi Nicola (vassoi da 250 grammi) – Lotti 240711067, 240718065, 240709016

Mix frutta secca e disidratata Mainardi Nicola (vassoi da 300 grammi) – Lotto 240716012

Uva jumbo golden Mainardi Nicola (buste da 250 grammi) – Lotto 240724061

Uva jumbo golden disidratata Mainardi Nicola (vassoi da 250 grammi) – Lotto 240704025

Uva jumbo golden disidratata Mainardi Nicola (vassoi da 200 grammi) – Lotto 240725020

Uva jumbo golden disidratata Mainardi Nicola (vassoi da 300 grammi) – Lotto 240709043

Running mix Spreafico (vaschette da 250 grammi) – Lotto 240724060

Melange esotico Suni (buste da 180 grammi) – Lotto 240722072

Uva jumbo golden disidratata Suni (buste da 250 grammi) – Lotti 240711001, 240716001

Mix frutta secca e disidratata Vacilfrutta (vassoi da 180 grammi) – Lotto 240711083

Mix frutta secca e disidratata Vacilfrutta (vaschette da 400 grammi) – Lotto 240711073

Melange esotico Vital Sì (secchielli da 3 kg) – Lotti 240718026, 240729047

Mix colazione Vital Sì (vaschette da 450 grammi) – Lotto 240710013

Mix essenza Vital Sì (vaschette da 150 grammi) – Lotto 240718028

A produrre tutti i lotti richiamati è stata l’azienda Mainardi Nicola che raccomanda, in via precauzionale, di non consumare la frutta secca o disidratata ma di riportarla immediatamente al punto vendita.

Tenete d’occhio la sezione “allerte alimentari” del Ministero delle Salute per conoscere eventuali aggiornamenti.

@Ministero della Salute

Un altro richiamo per pesticidi

Oltre ai richiami sopra indicati, è stata segnalata anche un’ulteriore allerta che riguarda un frutto che arriva dalla Thailandia. Si tratta di due lotti di durian intero e sgusciato a marchio Safety Fresh Limited Partnership.

La causa del richiamo è la presenza di pesticidi in quantità superiori ai limiti consentiti, rilevata durante un’analisi effettuata dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna su un campione di durian intero prelevato all’aeroporto di Malpensa.

I lotti interessati sono:

Durian intero – Lotto 0007331024-13243

Durian sgusciato – Lotto 0007331024-13244

In via precauzionale, anche in questo caso, l’azienda ha raccomandato di non consumare i prodotti con i numeri di lotto indicati. I consumatori possono restituire il durian al punto vendita o smaltirlo.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Ministero della Salute

Leggi anche: