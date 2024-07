Falso olio extravergine: sequestrati oltre 70mila litri adulterati con la clorofilla

A Cerignola, nel Foggiano, è stata scoperta un'associazione a delinquere per la produzione di falso olio evo. Sette gli indagati

È stata scoperta a Cerignola, in provincia di Foggia, un’associazione a delinquere per la produzione di olio extravergine di oliva sofisticato. I carabinieri hanno eseguito diciotto decreti di perquisizione nei confronti di sette persone: queste sono ritenute responsabili di diversi reati, tra cui associazione a delinquere finalizzata alla sofisticazione di sostanze alimentari destinate alla commercializzazione, frode nelle pubbliche forniture militari e adulterazione.

L’indagine, condotta dal Nucleo antisofisticazioni sanitarie di Bari a partire da settembre 2023, ha coinvolto diverse province del territorio e ha già consentito l’individuazione e il sequestro di circa 42 tonnellate di olio contraffatto, pronto per la distribuzione e in alcuni casi già disponibile per la vendita con la dicitura “olio extravergine di oliva italiano”.

Durante le operazioni sono stati perquisiti diversi magazzini e box in uso agli indagati, e sottoposti a sequestro 71 tonnellate di sostanza oleosa, contenuta in vasche in plastica e lattine di varie misure, 623 litri di clorofilla, utilizzata per la sofisticazione degli oli, attrezzature per il confezionamento, numerose etichette, un furgone utilizzato per il trasporto, muletti per la movimentazione delle pedane, materiale informatico e documentazione commerciale utile alle indagini.

Sempre nel corso delle perquisizioni sono state confiscate anche 174 bottiglie di champagne sulle quali sono in corso approfondimenti investigativi. Il valore complessivo dei beni sequestrati ammonta a 900.000 euro.

