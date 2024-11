Cioccolato “tossico” o “velenoso”? Il fallimento del giornalismo nel caso Colussi: “si è trattato di una auto-segnalazione in via precauzionale”

Un recente richiamo di tavolette di cioccolato fondente ha suscitato un eccessivo allarmismo sul web e l'azienda che le ha prodotte ha preferito intervenire per chiarire la situazione

Un recente richiamo precauzionale di alcune tavolette di cioccolato fondente al gusto amarena e mandorle del marchio “Vialetto” ha sollevato un eccessivo allarmismo sul web, tanto che l’azienda La Suissa Srl, produttore delle tavolette per conto di Colussi Spa, ha voluto chiarire la situazione, invitando alla calma.

Cosa è successo?

Ricapitoliamo un attimo la situazione: il Ministero della Salute nei giorni scorsi aveva segnalato il rischio di allergeni non dichiarati in etichetta, in particolare latte, in un lotto di tavolette di cioccolata fondente al gusto amarena e mandorle del marchio “Vialetto”.

Nel dare notizia al richiamo non c’è nulla di strano, il problema è che alcuni siti hanno ripreso la cosa in maniera eccessivamente allarmistica, dando un’interpretazione distorta di un richiamo precauzionale che, invece, è stato gestito tempestivamente e con la massima trasparenza dall’azienda.

La Suissa Srl ha fatto sapere che si è trattato di un errore grafico nella confezione, che ha portato a un’auto-segnalazione a titolo precauzionale, per evitare qualsiasi rischio per i consumatori allergici al latte.

Le tavolette coinvolte, vendute in confezioni da 100 grammi, erano state prodotte nello stabilimento di Arquata Scrivia e appartenevano al lotto L38D4 con termine minimo di conservazione fissato al 19 dicembre 2025.

Sebbene l’errore riguardasse solo un numero limitato di confezioni (poche centinaia), l’azienda ha già provveduto al ritiro dal mercato, bloccando le vendite e attivando la procedura di richiamo. Più della metà delle confezioni interessate sono già state restituite.

L’azienda ha anche sottolineato che la segnalazione alle autorità competenti è stata fatta tempestivamente non appena l’anomalia è stata riscontrata.

In una nota ufficiale che vi riportiamo sotto, Vialetto ha rassicurato i consumatori che il prodotto non rappresenta un pericolo concreto, invitando chi ha acquistato il prodotto a restituirlo al punto vendita per un rimborso. Un nuovo lotto con la grafica corretta verrà distribuito a partire dal 2 dicembre.

Le precisazioni dell’azienda

Questo il comunicato che ci ha inviato l’azienda:

Relativamente agli articoli che stanno uscendo in queste ore riguardo il ritiro dal mercato di una tavoletta di cioccolato Vialetto, ci teniamo a chiarire quanto accaduto con l’obiettivo primario di rassicurare i nostri clienti e anche frenare eccessivi allarmismi”, così precisano dall’azienda. “La prima cosa che va evidenziata è che si è trattato di un auto-segnalazione in via precauzionale: abbiamo ritirato il lotto della tavoletta Osvaldo Fondente Amarena e Mandorle a marca Vialetto prodotta nello stabilimento La Suissa ad Arquata Scrivia perché ci siamo accorti di un errore nella grafica dell’incarto, in particolare nella dicitura delle possibili tracce di allergeni, in cui mancava quella di latte. Si è trattato quindi di un richiamo precauzionale non avendo evidenziato la presenza di latte. Appena riscontrata tale anomalia, come previsto dalle norme vigenti, abbiamo fatto noi stessi la segnalazione alle autorità competenti. Parallelamente, abbiamo bloccato le vendite, avviato la procedura di ritiro dai punti vendita e attivato la procedura di richiamo nei confronti dei consumatori. Il sito Vialetto.it è stato aggiornato con l’informativa e con le indicazioni di gestione del prodotto già in possesso del consumatore. Da lunedì 2 dicembre inizieremo a consegnare ai punti vendita il nuovo prodotto con la grafica corretta. Si è trattato comunque di poche centinaia di confezioni, di cui oltre la metà è già stato ritirato e rientrato nelle nostre mani.

No ad allarmismi ingiustificati

È importante ricordare che, sebbene i titoli allarmistici possano generare click, i consumatori (e i media) dovrebbero valutare con cautela la natura dei richiami.

In questo caso, si tratta di una situazione gestita in modo responsabile dall’azienda, che ha agito prontamente per correggere l’errore e prevenire potenziali rischi per la salute, in particolare delle persone allergiche al latte. Per tutti gli altri consumatori, le tavolette richiamate erano comunque sicure.

Non alimentiamo il sensazionalismo che spesso genera solo panico inutile. È sempre importante verificare le fonti delle notizie prima di trarre conclusioni.

