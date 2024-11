Calendario dell’avvento 2024 richiamato da questo supermercato: “odori e sapori anomali”

Dopo i mini panettoni, un altro prodotto tipico delle festività natalizie è stato ritirato in via precauzionale. Si tratta del calendario dell'Avvento Chocola venduto in una nota catena di discount

Il Natale si avvicina e alcuni nuovi richiami alimentari riguardano anche prodotti tipici di questo periodo di festa. Ieri vi abbiamo parlato dell’allerta del Ministero della Salute relativa ad un lotto del mini panettone Vergani, ritirato dal mercato a causa della presenza di allergeni non dichiarati in etichetta. Oggi, invece, è il turno di un calendario dell’avvento venduto in un noto discount, presente su tutto il territorio italiano.

Si tratta del calendario dell’Avvento Chocola, di Penny Market. L’avviso di richiamo riguarda tutti i lotti e le scadenze del prodotto, che arriva dalla società polacca Millano Sp. z o.o. S.K.A.

Il calendario, distribuito in confezioni da 75 grammi e caratterizzato da due diverse grafiche natalizie (francobolli e Babbo Natale sulla slitta), è stato richiamato a causa di possibili alterazioni sensoriali, con odori e sapori anomali.

In pratica, il prodotto potrebbe non soddisfare i normali standard di qualità e per garantire la sicurezza dei consumatori, Penny Market invita chiunque possieda il calendario dell’Avvento Chocola a non consumarlo e a restituirlo presso il punto vendita d’acquisto.

La nota catena di supermercati specifica che:

Il richiamo riguarda tutto il territorio nazionale.

Per ulteriori dettagli o richieste, i consumatori possono contattare l’assistenza clienti tramite il sito web di Penny Market.

Fonte: Penny

