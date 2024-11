Attenzione, pesticidi oltre i limiti di legge: richiamato questo riso basmati (marca e lotto)

Un lotto di riso basmati Gold Star è stato richiamato per presenza di pesticidi oltre i limiti di legge. Se lo avete acquistato, controllate immediatamente il lotto

Dopo lo stracchino, la frutta secca e disidratata, i mini panettoni e il calendario dell’avvento, una nuova allerta alimentare è stata diramata al Ministero della Salute (in questi giorni sono davvero numerose) e stavolta riguarda una marca di riso basmati.

Il motivo del richiamo è la presenza di pesticidi (di cui non è specificata la tipologia) in quantità superiori ai limiti di legge. Scopriamo tutti i dettagli del nuovo richiamo.

Il riso basmati richiamato

Il riso basmati oggetto dell’allerta alimentare è del marchio Gold Star, venduto in confezioni dal peso di 1 kg. A seguire le altre specifiche utili a riconoscere le confezioni ritirate:

Data di scadenza: 13/06/2026

Paese di produzione: Pakistan

Distribuito da: Fresh Tropical Srl by Jawad (via A. da Giussano 22, Corbetta, MI)

Non è riportato un numero di lotto specifico ma si fa riferimento alla data di scadenza.

I consumatori che hanno acquistato il riso basmati Gold Star sono invitati a verificare la confezione. A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare il prodotto se appartenente al lotto interessato, ma di restituirlo al punto vendita.

Il problema dei pesticidi nel riso basmati

Il richiamo del riso basmati Gold Star evidenzia un problema più ampio riguardante la presenza di pesticidi in molti prodotti simili, provenienti da Paesi extra UE.

Un recente test condotto in Svizzera, di cui vi abbiamo parlato pochi giorni fa, ha rivelato che più della metà dei campioni di riso basmati analizzati conteneva livelli di pesticidi oltre i limiti legali, con alcuni prodotti che presentavano fino a 13 diversi residui chimici.

L’ampio uso di pesticidi, spesso praticato in India e Pakistan per proteggere le coltivazioni, rappresenta un rischio per la salute, poiché i residui di queste sostanze possono contribuire a creare l’“effetto cocktail”, che potrebbe risultare tossico anche a concentrazioni basse.

Leggi anche: Più della metà del riso basmati del test contiene troppi pesticidi (fino a 13 insieme)

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Ministero della Salute

Rimani sempre informato su tutte le allerte alimentari.