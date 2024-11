Allarme salmonella: i pomodorini siciliani sono i colpevoli? Dove e perché è scattato

Sono quasi 300 i casi di salmonella in Europa, di cui 67 in Italia: è una vera e propria epidemia quella che si sta diffondendo in mezzo continente e ora sotto la lente d’ingrandimento dell’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. La causa sarebbe nei pomodorini siciliani

Un focolaio di salmonella Strathcona ST2559 scoppiato, per il momento, in 16 Paesi europei e cha ha coinvolto 266 persone, in gran parte in Italia. In più, l’origine dell’infezione sarebbe stata identificata nei pomodorini provenienti dalla Sicilia.

È quanto fa sapere un report dell’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

Secondo i dati, da gennaio 2023 a novembre 2024, sono stati identificati 266 casi confermati di Salmonella Strathcona. Più elevato è il numero in Italia, con 67 persone infetti, in Germania con 62, in Austria con 33 e in Francia con 23.

La situazione in Toscana e in Umbria

Da fine settembre a inizio ottobre 2024, dice il report, due regioni italiane (Toscana e Umbria) hanno segnalato focolai di salmonella che hanno coinvolto oltre 300 casi sintomatici associati a scuole primarie e asili nido.

Finora, 46 di questi casi sono stati confermati come S. Strathcona e nove isolati clinici di Salmonella Strathcona ST2559 attualmente confermati.

In Toscana sono stati identificati 248 casi di gastroenterite, 93 confermati come salmonellosi e 14 come Salmonella Strathcona, che hanno colpito 240 bambini di età compresa tra 1 e 10 anni, sette lavoratori alimentari e un insegnante in 39 scuole, con esposizione a pasti preparati in un unico centro di cottura.

In Umbria, sono stati identificati 63 casi di salmonellosi, tra cui 32 di Salmonella Strathcona e nove di Salmonella Strathcona ST2559, presso istituti scolastici che condividevano un centro di cottura e il personale che vi lavorava.

Le analisi

Entro fine di dicembre 2024 sarà completato lo screening effettuato dalle autorità sanitarie italiane su una serie campionamenti che prevede la raccolta e l’analisi dei pomodorini sul mercato nazionale, concentrandosi su quelli che arrivano dalla Sicilia.

Secondo i dati Ecdc, le informazioni provenienti da interviste ai pazienti in Austria, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo e Svezia hanno mostrato che 64 pazienti su 90 hanno riferito di consumare pomodori e 42 su 64 hanno menzionato pomodori piccoli o ciliegini.

QUI il report completo.

