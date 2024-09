Allarme listeria nell’insalata in busta: da Eurospin a Selex tutti i marchi coinvolti nel maxi richiamo (ELENCO)

Nuovo maxi richiamo di insalate in busta di vari marchi venduti in diversi supermercati e discount in Italia. Controlla subito se hai uno di questi prodotti in casa

Una nuova estesa allerta alimentare sta interessando il nostro Paese e riguarda un prodotto presente in molte case: l’insalata in busta. Ieri, sul sito del ministero della Salute è comparso un maxi richiamo di insalate in busta, vendute in diversi supermercati e discount.

Si parla di ben 22 avvisi relativi a 19 marchi noti di insalata di cui alcuni lotti risulterebbero contaminati da Listeria monocytogenes, batterio responsabile della listeriosi, infezione alimentare che può essere grave, soprattutto per alcune categorie di persone (donne in gravidanza, neonati, anziani e persone con il sistema immunitario compromesso).

L’infezione può manifestarsi inizialmente con sintomi lievi come febbre, nausea e diarrea, simili a una gastroenterite. Tuttavia, nei casi più gravi, il batterio può diffondersi al sistema nervoso centrale, provocando meningiti, encefaliti e setticemie, condizioni potenzialmente letali.

È evidente dunque l’importanza di non consumare le insalate segnalate. Scopriamo ora quali marchi sono interessati dal richiamo.

Le insalate in busta richiamate

I marchi coinvolti includono: Foglia Verde (Eurospin), Alifresh, Centrale del Latte, Ciro Amodio, Colline Verdi, Il Castello, Il mio Orto (Eurofresh), Latte Francia, Selex, Mi Mordi, Natura è (Penny Market), Ortofresco Pulito , Ortoromi, Polenghi, Sigma, Tornese, Torre in Pietra, Tres Bon, e Vivinatura.

Tante marche diverse ma un unico produttore: l’azienda Ortoromi Società Cooperativa Agricola che ha prodotto le varie insalate presso lo stabilimento in via Olmo 34, a Bellizzi, in provincia di Salerno.

Vediamo nello specifico tutti i prodotti a cui fare attenzione:

Cuori di iceberg Foglia Verde di Eurospin Spa , in buste da 200 grammi; lotti: 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253, 32024254. Scadenze: 12/09/2024, 13/09/2024, 14/09/2024

, in buste da 200 grammi; lotti: 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253, 32024254. Scadenze: 12/09/2024, 13/09/2024, 14/09/2024 Cuori di lattuga Natura Chiama di Selex , in buste da 200 grammi; lotti: 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253, 32024254. Scadenze: 11/09/2024 (già passata), 12/09/2024, 13/09/2 024

, in buste da 200 grammi; lotti: 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253, 32024254. Scadenze: 11/09/2024 (già passata), 12/09/2024, 13/09/2 024 Cuori di iceberg Natura È di Penny Market , in buste da 200 grammi; lotti: 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253, 32024254. Scadenze: 12/09/2024, 13/09/2024, 14/09/2024

, in buste da 200 grammi; lotti: 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253, 32024254. Scadenze: 12/09/2024, 13/09/2024, 14/09/2024 Iceberg Il Castello di Raf.Ro Srl , in buste da 250 grammi; lotti: 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254. Scadenze: 12/09/2024, 13/09/2024, 14/09/2024

, in buste da 250 grammi; lotti: 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254. Scadenze: 12/09/2024, 13/09/2024, 14/09/2024 Iceberg Alifresh di La Pegaso Srl e Insalabella Srls , in buste da 200 grammi; lotti: 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253, 32024254. Scadenze: 12/09/2024, 13/09/2024, 14/09/2024

, in buste da 200 grammi; lotti: 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253, 32024254. Scadenze: 12/09/2024, 13/09/2024, 14/09/2024 Iceberg Il Mio Orto di Eurofresh Srl , in buste da 150 grammi; lotti: 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253, 32024254. Scadenze: 12/09/2024, 13/09/2024, 14/09/2024

, in buste da 150 grammi; lotti: 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253, 32024254. Scadenze: 12/09/2024, 13/09/2024, 14/09/2024 Iceberg Centrale del Latte di Centrale del Latte d’Italia Spa , in buste da 200 grammi; lotti: 32124247, 32124248, 32024253. Scadenze: 12/09/2024, 13/09/2024, 18/09/2024

, in buste da 200 grammi; lotti: 32124247, 32124248, 32024253. Scadenze: 12/09/2024, 13/09/2024, 18/09/2024 Iceberg Ciro Amodio di Gest Ciro Amodio Srl , in buste da 250 grammi; lotti: 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253, 32024254. Scadenze: 12/09/2024, 13/09/2024, 14/09/2024

, in buste da 250 grammi; lotti: 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253, 32024254. Scadenze: 12/09/2024, 13/09/2024, 14/09/2024 Iceberg Colline Verdi di Gidal Spa , in buste da 200 grammi; lotti: 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253, 32024254. Scadenze: 12/09/2024, 13/09/2024, 14/09/2024

, in buste da 200 grammi; lotti: 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253, 32024254. Scadenze: 12/09/2024, 13/09/2024, 14/09/2024 Cuori di iceberg Natura Chiama di Selex , in buste da 200 grammi; lotti: 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253, 32024254. Scadenze: 12/09/2024, 13/09/2024, 14/09/2024

, in buste da 200 grammi; lotti: 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253, 32024254. Scadenze: 12/09/2024, 13/09/2024, 14/09/2024 Iceberg Latte Francia di Francia Latticini Srl , in buste da 200 grammi; lotti: 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253, 32024254. Scadenze: 12/09/2024, 13/09/2024, 14/09/2024

, in buste da 200 grammi; lotti: 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253, 32024254. Scadenze: 12/09/2024, 13/09/2024, 14/09/2024 Iceberg Mi Mordi , in buste da 200 grammi; lotti: 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253, 32024254. Scadenze: 12/09/2024, 13/09/2024, 14/09/2024

, in buste da 200 grammi; lotti: 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253, 32024254. Scadenze: 12/09/2024, 13/09/2024, 14/09/2024 Iceberg Polenghi di Centrale del Latte d’Italia Spa , in buste da 250 grammi; lotti: 32124247, 32124248, 32024254. Scadenze: 12/09/2024, 13/09/2024, 19/09/2024

, in buste da 250 grammi; lotti: 32124247, 32124248, 32024254. Scadenze: 12/09/2024, 13/09/2024, 19/09/2024 Iceberg Ortoromi , in buste da 500 grammi; lotti: 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253, 32024254. Scadenze: 12/09/2024, 13/09/2024, 14/09/2024

, in buste da 500 grammi; lotti: 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253, 32024254. Scadenze: 12/09/2024, 13/09/2024, 14/09/2024 Iceberg Ortoromi , in buste da 350 grammi; lotti: 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253, 32024254. Scadenze: 12/09/2024, 13/09/2024, 14/09/2024

, in buste da 350 grammi; lotti: 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253, 32024254. Scadenze: 12/09/2024, 13/09/2024, 14/09/2024 Cuore di iceberg Ortoromi , in buste da 250 grammi; lotti: 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253, 32024254. Scadenze: 12/09/2024, 13/09/2024, 14/09/2024

, in buste da 250 grammi; lotti: 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253, 32024254. Scadenze: 12/09/2024, 13/09/2024, 14/09/2024 Iceberg Ortofresco Pulito di Croce Salvatore , in buste da 200 grammi; lotti: 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253, 32024254. Scadenze: 12/09/2024, 13/09/2024, 14/09/2024

, in buste da 200 grammi; lotti: 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253, 32024254. Scadenze: 12/09/2024, 13/09/2024, 14/09/2024 Iceberg Sigma di CE.DI. Sigma Campania Spa , in buste da 200 grammi; lotti: 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253, 32024254. Scadenze: 12/09/2024, 13/09/2024, 14/09/2024

, in buste da 200 grammi; lotti: 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253, 32024254. Scadenze: 12/09/2024, 13/09/2024, 14/09/2024 Iceberg Très Bon di DO.MA. Srl , in buste da 250 grammi; lotti: 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253, 32024254. Scadenze: 12/09/2024, 13/09/2024, 14/09/2024

, in buste da 250 grammi; lotti: 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253, 32024254. Scadenze: 12/09/2024, 13/09/2024, 14/09/2024 Iceberg Torre in Pietra di Centrale del Latte d’Italia Spa , in buste da 250 grammi; lotti: 32124247, 32124248. Scadenze: 12/09/2024, 13/09/2024

, in buste da 250 grammi; lotti: 32124247, 32124248. Scadenze: 12/09/2024, 13/09/2024 Iceberg Tornese di Agricom Soc. Coop. Agricola Arl , in buste da 150 grammi; lotti: 32124247, 32124248, 3212424, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253, 32024254. Scadenze: 12/09/2024, 13/09/2024, 14/09/2024

, in buste da 150 grammi; lotti: 32124247, 32124248, 3212424, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253, 32024254. Scadenze: 12/09/2024, 13/09/2024, 14/09/2024 Iceberg Vivinatura di LO.D.AL Srl, in buste da 250 grammi; lotti: 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253, 32024254. Scadenze: 12/09/2024, 13/09/2024, 14/09/2024.

A scopo precauzionale, è bene non consumare le insalate sopra indicate, verificate dunque se le avete in frigorifero e, in tal caso, riportatele al punto vendita d’acquisto per avere una sostituzione o un rimborso.

Fonte: Ministero della Salute

