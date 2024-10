Allarme Escherichia Coli al McDonald’s: il panino che preoccupa tutti negli Usa è presente anche in Italia?

C’è preoccupazione negli USA per il focolaio di Escherichia Coli legato ad un noto panino di McDonald's che ha causato un'intossicazione alimentare a 49 persone, causando anche un decesso. Ma la domanda sorge spontanea: questo panino è disponibile in Italia?

Il recente focolaio di Escherichia Coli che ha visto protagonista la catena di fast food McDonald’s negli Stati Uniti, continua a far parlare di sé. La notizia, non a caso, ha fatto il giro del mondo: ben 49 persone si sono ammalate dopo aver consumato il noto Quarter Pounder (uno dei panini più iconici della catena insieme al Big Mac) e si è registrato anche un decesso.

La causa del focolaio negli Usa

Le indagini condotte dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hanno chiarito la causa del focolaio negli USA. Contrariamente a quanto si potesse pensare, la fonte dell’intossicazione alimentare non è la carne macinata, ma un altro ingrediente.

Si tratta delle fette di cipolla cruda presenti nei Quarter Pounders. Le cipolle, non essendo sottoposte a cottura, potrebbero aver veicolato il batterio Escherichia Coli O157, uno dei ceppi più pericolosi di questo comune batterio.

L’E. Coli O157 è noto per produrre una tossina che può causare sintomi importanti, come diarrea emorragica, febbre, vomito, disidratazione e, nei casi più gravi, insufficienza renale. Tra le 49 persone colpite negli Stati Uniti, un bambino ha sviluppato la sindrome emolitico-uremica (SEU), una complicanza che può causare danni permanenti ai reni.

Questo episodio di contaminazione, purtroppo, non è isolato nella storia di McDonald’s. La catena è stata coinvolta in altri episodi in passato, tra cui un’epidemia di E. Coli nel 1982 e un focolaio di ciclospora nel 2018, che hanno spinto l’azienda a rafforzare i protocolli di sicurezza alimentare. Nonostante ciò, la natura globale della catena e la vastità della sua rete di fornitori continuano a presentare sfide importanti in termini di controllo della qualità e prevenzione dei rischi.

Il nuovo focolaio di E. Coli ha sollevato domande anche nel nostro Paese, soprattutto tra i clienti della catena: esiste lo stesso panino in Italia? E come si chiama?

Il Quarter Pounder c’è in Italia?

Negli Stati Uniti, il Quarter Pounder è da decenni uno dei panini più venduti. Il suo nome deriva dal peso della carne macinata cruda utilizzata per prepararlo: un quarto di libbra, ossia circa 113 grammi. Tuttavia, questo celebre hamburger non ha lo stesso nome in tutti i Paesi.

In Italia era conosciuto come McRoyal Deluxe, diciamo “era” in quanto non è più presente nei menù da alcuni anni.

Il McRoyal Deluxe aveva le stesse caratteristiche del Quarter Pounder americano: un hamburger di carne bovina più spesso rispetto agli altri, arricchito con fette di formaggio, cipolla, pomodoro e salse. Il panino ha fatto il suo debutto in Italia con grande successo, tanto che era considerato una delle proposte “premium” di McDonald’s. Tuttavia, come è successo in altre nazioni, la sua produzione è stata gradualmente eliminata e oggi non è più disponibile.

La differenza di nome, tra l’altro, non è prerogativa solo dell’Italia. In Svizzera, ad esempio, il Quarter Pounder è noto come Cheeseburger Royal, mentre in Germania si chiama Hamburger Royal TS. In Francia e in altre nazioni francofone, viene chiamato Royal Cheese, come reso famoso da una scena del film Pulp Fiction di Quentin Tarantino, in cui il personaggio interpretato da Samuel L. Jackson spiega che, a causa del sistema metrico decimale, non ha senso parlare di un “quarto di libbra” in quei Paesi.

La situazione nei McDonald’s in Italia non è attualmente a rischio ma, per tanti altri buoni motivi, meglio non frequentare troppo questo o altri fast food, optando per scelte alimentari più salutari.

