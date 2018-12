Archiviato il Natale, è tempo di pensare al Capodanno. Se avete già smaltito l'abbuffata della vigilia e del giorno di Natale, mettetevi al lavoro e pensate al menu vegetariano per celebrare l'arrivo del nuovo anno.

Ci sono tantissimi piatti da scegliere, in base ai vostri gusti e a quelli dei vostri invitati, al tempo che avete a disposizione per prepararli e perché no, anche alle tasche. Molti sono piatti "poveri" ma molto gustosi, alcuni anche in versione vegan, che saranno molto apprezzati anche da chi mangia la carne.

Ecco le nostre proposte per il menu vegetariano di Capodanno da utilizzare per il cenone, ma anche per il pranzo:

Antipasto

Crostata salata con cavolfiore

La crostata salata con cavolfiore è una ricetta sfiziosa e molto saporita anche se senza burro e lievito, perfetta da servire sia se state pensando ad una cena a buffet sia per una cena seduti! Farete un figurone... Quii la ricetta completa da seguire.

Stuzzichini per aperitivo alla paprika

Una chicca che stupirà i vostri invitati. Questi salatini daranno il via alle danze. Croccanti e saporiti questi stuzzichini alla paprika si preparano molto velocemente e non hanno bisogno di tempi di riposo o di lievitazione. Qui la ricetta da seguire passo passo.

Torta salata di carciofi e zenzero

Una torta salata di carciofi e zenzero dal sapore molto particolare, soffice e facile da preparare riuscirà a conquistare anche i palati più esigenti grazie alla delicata nota di freschezza dello zenzero che ben si sposa con la tipica sapidità dei carciofi. Per avvantaggiarvi potrete preparare quest'ultimi in anticipo. Qui la ricetta da cui potete prendere spunto.

Qui altre ricette di torte salate vegetariane invernali e torte salate vegetariane

Primo

Pasta con cime di rapa e noci

Dal sapore delicato, questo piatto di pasta con cime di rape e noci vi farà fare un figurone. Con pochi ingredienti e una preparazione veloce, riuscirete a stupire tutti.

Gnocchi con pesto di broccoli (ricetta senza patate)

Pasta fresca, che passione! Se avete del tempo a disposizione scegliete questo delizioso primo: degli gnocchi con pesto di broccoli. La pasta fresca a base di acqua e farina (senza patate quindi) e il condimento potranno essere preparati anche con largo anticipo.

Risotto al radicchio

Si tratta di primo piatto tradizionale originario del Trevigiano. Dalla semplice preparazione e dal sapore davvero molto particolare, questa ricetta del risotto al radicchio è spesso arricchita nelle sue varianti dall'aggiunta di formaggi e frutta secca.

Scopri anche la variante di risotto al radicchio con mandorle e mele

Tortelli di zucca

Il sapore delicato dato dal contrasto tra la zucca e le noci fa sì che questo primo piatto sia adatto alle grandi occasioni. I tortelli di zucca vengono preparati con pasta all'uovo da farcire poi con zucca, parmigiano ed amaretti e un condimento a base di burro e salvia. La nostra ricetta prevede invece l'impiego di soli ingredienti vegetariani e non raffinati ed un condimento a base di burro di noci.

Potrebbero interessarti anche le ricette di ravioli e tortellini

Secondo e contorno

Polpette di bulgur

Coloratissime e allegre, queste polpette di bulgur sono veloci e facili da preparare a base di patate ma senza uova. Accompagnate da verdure di stagione possono esserve servite come secondo piatto, oppure incluse fra le portate di un buffet freddo.

Medaglioni di spinaci e patate

Questa ricetta costituisce un delizioso secondo piatto da servire con un buon contorno a base di verdure di stagione. Questi medaglioni di spinaci e patate sono ottimi sia tiepidi che a temperatura ambiente, sono adatti a grandi e piccoli.

Potrebbero interessarti anche altre ricette di secondi piatti veloci, altre ricette con gli spinaci o altre ricette con patate

Schiacciata di broccoli

Questa schiacciata di broccoli senza lievito può essere preparata anche con altri ortaggi di stagione. È uno di quei piatti che può essere preparato in anticipo e consumato freddo, ideale per pranzi e cene a buffet.

Polpette di pane e rucola

Da servire come secondo piatto o accostate a verdure di stagione o come aperitivo, le polpette di pane e rucola possono essere preparate in anticipo. Un piatto "povero" negli ingredienti ma non nel gusto. Una tira l'altra!

Potrebbero interessarti altre ricette di polpette vegetali o altre ricette con la rucola.

Carote in agrodolce

Non può mancare un bel contorno leggero, visto che il pasto è stato abbondante. Colorate la vostra tavola con queste carote in agrodolce. E se vi avanzano potete conservarle in frigo per un paio di giorni.

Potrebbero interessarti altri contorni di stagione

Frutta e dolce

Spiedini di frutta

Scegliete ovviamente frutta di stagione: arance, kiwi, mandarini, pere, mele. Anche l'occhio vuole la sua parte e con questa colorata composizione di spiedini di frutta farete un figurone.

10 alberelli di Natale commestibili

È uno dei più amati simboli delle festività invernali e non può mancare. Qui tante idee per i vostri dessert, ma anche per aperitivi e antipasti, utilizzando gli ingredienti che preferite, ancora meglio se sono di stagione.

Tiramisù in barattolo

Non può di certo mancare il dolce. Questo delizioso tiramisù nel barattolo è un'originale monoporzione a cui nessuno potrà resistere.

Torta Sacher

Solitamente servita insieme ad un ricciolo di panna montata, la Sacher Torte è una torta tipica dell'Austria. Noi oggi vi proponiamo la ricetta con ingredienti poco raffinati della torta al cioccolato per eccellenza.

Pasticcini al cocco

Ottimi dolci monoporzione, a cui difficilmente si dirà di no. E se avanzano, questi pasticcini al cocco, potranno essere consumati insieme al tè o a una tisana anche nei giorni successivi, purché conservati in un contenitore ermetico.

E a mezzanotte, non possono mancare le tradizionali lenticchie, fonte di buon auspicio per l'anno che verrà. Possiamo preparare la classica zuppa (senza cotechino o zampone) o servirle in modo originale con un finger food sfizioso come le tartellette di lenticchie. Qui le ricette:

Francesca Mancuso