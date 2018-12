Siamo giunti alla fine del 2018 e come sempre è tempo di bilanci e classifiche. Google Trends 2018 non ci delude neanche quest'anno, stilando la classifica dei consigli più cercati dell'anno, e dei "come fare" più richiesti.

Uno sguardo alla top ten delle richieste "Come fare" di google e vi accorgerete come effettivamente la cucina regna sovrana nelle case di tutti gli italiani; sorvolando su come fare un back up in prima posizione, come fare uno screenshot, come fare lo slime e come fare una tesina rispettivamente in terza, quarta e quinta posizione, poi la curiosità è rivolta ai pancake, alle zucchine, la maionese, il pesto, il caramello e l'elemento fondamentale di ogni cucina che si rispetti: la salsa di pomodoro.

Vediamo insieme la classifica dei consigli fai da te più cercati del 2018, che ci confermano come il fai da te stia conquistando sempre più il nostro Paese:

1. Come fare i pancake

I pancake sono una ricetta tipica degli Stati Uniti. Ricordano le crepes ma sono più piccoli e spessi. Li potrete preparare in numerose varianti sia per quanto riguarda la base che per la farcitura.



2. Come fare lo slime

Uno dei giochi più amati dai bambini degli ultimi tempi: lo slime, una gelatina tanto colorata e fluorescente, dietro cui si possono nascondere sostanze pericolose che provocano allergie, problemi alle vie respiratorie e al sistema nervoso.

3. Come fare le zucchine

Le zucchine sono uno degli ortaggi più amati dell'estate, e quando l'orto va in sovrapproduzione, probabilmente le idee vengono a mancare, ecco perché si è sempre alla ricerca di nuove idee: la monotonia in tavola è davvero noiosa. Alcune idee da cui prendere spunto se clicci qui: 10 ricette su come fare le zucchine.

4. Come fare la maionese

Quante volte vi è impazzita la maionese alzate la mano... ma soprattutto perché acquistarla se in cinque minuti potete portarne una a tavola appena montata? Come fare la maionese perfetta, ve lo spieghiamo noi!

Il pesto alla genovese è facile e veloce da preparare. L'importante è avere a disposizione basilico fresco e olio extravergine di qualità, meglio ancora se prodotto sulla riviera ligure. Ma esistono anche molte varianti di pesto con cui sbizzarrirsi in cucina!

6. Come fare il caramello

E qui con il caramello è proprio il caso di dire dulcis in fundo! Il caramello altro non è che il risultato della cottura del saccarosio sino alla sua fusione, che avviene oltre i 160 °C. Con il caramello poi si possono caramellare sia preparazioni dolci che salate. Qui una ricetta da cui prendere spunto.

7. Come fare la salsa di pomodoro

Fare in casa la salsa di pomodoro era un'abitudine molto diffusa tra le nostre mamme e le nostre nonne che, complice i ritmi della vita di oggi, sta quasi scomparendo, ma data la classifica che stiamo analizzando forse forse c'è ancora una speranza nella rivincita dell'hand-made!

Silvia Romano