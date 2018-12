Puntuale anche quest'anno come un orologio svizzero è uscita la classifica dei Google Trends del 2018, incluse le ricette più ricercate in tutto l'anno.

La regina della classifica è sua signoria la pastiera, seguita a ruota da tiramisù, carbonara e colomba pasquale... un grande ritorno alle ricette tipiche della tradizione italiana, con buona pace dell'esotismo (ma neanche troppo) del cous cous che occupa la sesta posizione, a seguire sangria e sex on the beach, il cocktail.

Ecco l'elenco delle ricette più cercate nel 2018!

1. Pastiera napoletana

La pastiera napoletana è il dolce di Pasqua per antonomasia ma ormai è ricercata in tutto il paese anche durante l'anno. Ha origini antichissime e sulla sua creazione ci sono diverse leggende che la collegherebbero anche a riti pagani. Qui troverete la nostra ricetta.

2. Tiramisù

Il tiramisù occupa il secondo posto della classifica dei trends di google del 2018, secondo la ricetta originale si prepara con una base di biscotti savoiardi per poi realizzare una crema composta da mascarpone zucchero e uova. I savoiardi vanno inzuppati nel caffè e con il cacao amaro si decora il tutto.



3. Carbonara

L'ultimo posto del podio, medaglia di bronzo, va alla Carbonara, un'evergreen della cucina italiana, che mette d'accordo davvero un po'tutti, la ricetta originale prevede uso di guanciale, pecorino, uova e pepe. Noi ve ne consigliamo anche alcune varianti che non prevedono l'uso di ingredienti di origine animale.



4. Colomba pasquale

Stupisce la quarta posizione della colomba pasquale: tipico dolce della tradizione italiana, ma stupisce ancor di più non trovarci il classico Panettone!



5. Casatiello

Il Casatiello: una torta salata molto sostanziosa, adattabile alle varianti regionali, perfetto per le scampagnate tipiche del periodo pasquale e primaverile.



6. Cous cous

Gli italiani alla ricerca sempre più di sapori "esotici", il cous cous è un piatto a base di semola di grano duro costituito da tipici granellini che vengono cotti al vapore e poi reidratati prima del consumo. È originario del Nordafrica, della Sicilia occidentale e della Sardegna sudoccidentale ma è ormai diffuso in tutto il mondo; ha un sapore delicato facile da abbinare ad ingredienti diversi per ogni stagione, con particolare riferimento agli ortaggi.



7. Frittelle di Carnevale

Un altro dolce nella classifica dei google trends 2018, questa volta le frittelle di Carnevale. Ne esistono numerose varianti, in ogni regione o città sono presenti dolci tipici che vengono preparati esclusivamente questa occasione di festa.



8. Sangria

In ottava posizione la bevanda alcolica estiva, più veloce e più a buon mercato che possa esistere! Vi assicuriamo, come per tutte le cose, meglio prepararla in casa per una perfetta cena estiva, che optare per quei cartoni confezionati! La sangria (in spagnolo sangría) è una bevanda alcolica a base di vino, spezie e frutta, originaria della Penisola iberica. Della sangria esistono varie ricette, a seconda delle regioni. Comunemente la sangria viene realizzata con il vino rosso, mentre nella Catalogna viene creata con vini spumante o bianchi.

9. Sex on the beach

Quasi all'estremo della classifica: il Sex on the beach, il long drink alcolico a base di vodka, liquore alla pesca, succo di mirtillo e succo d'arancia, perfetto per dissetarsi a bordo piscina in estate.

10. Passatelli

La ricerca ci dice che i Passatelli sono l'ultima chiave in classifica più cercata d'Italia, una delle più classiche minestre della provincia di Pesaro e Urbino, di parte della Provincia di Perugia, dell'Emilia-Romagna; sono diffusi anche nel resto delle Marche, nonché, grazie all'immigrazione interna, a Roma dove vengono preparati specialmente nei giorni di festa. Un comfort food caldo, perfetto per superare l'inverno. Qui potrete trovare la ricetta dei passatelli in brodo.

Silvia Romano