Croccante di quinoa, noci e semi di chia, la ricetta per preparare in casa uno snack sano e nutriente da proporre anche ai piccoli di casa. Queste barrette energetiche autoprodotte possono rappresentare anche un ottimo regalo natalizio home made da donare ad amici e parenti.

Dolce tipico di diverse regioni italiane, il croccante è preparato solitamente con zucchero semolato e mandorle, ed è presente in tutte le sagre paesane. Non si ha certezza delle sue origini: questo dolce è citato, infatti, in diversi testi antichi spagnoli e italiani; molti studiosi ritengono si tratti di un piatto di derivazione araba, nato nel sud Italia nel Milleduecento. Ma l'unica certezza che possiamo avere sul croccante è la sua indiscussa bontà!

Ingredienti 20 gr di quinoa

250 gr di zucchero di canna

40 gr di noci già pulite

30 gr di semi di chia

Tempo Preparazione:

40 minuti

Tempo Cottura:

10 minuti

Tempo Riposo:

tempo di rassodamento

Dosi:

per 4 persone

Difficoltà:

bassa

Come preparare il croccante di quinoa, noci e semi di chia: procedimento

Sciacquare la quinoa sotto l'acqua corrente, metterla in una pentola piena d'acqua e lessarla per dieci minuti,

a cottura scolarla, metterla su una teglia foderata con carta forno e asciugarla in forno caldo a 150° per circa quindici/venti minuti, quindi sfornare e far raffreddare.

Triturare i gherigli con un coltello e

mescolarli in una terrina con i semi di chia e la quinoa ormai fredda,

porre lo zucchero in una padella dal fondo spesso e far sciogliere a fuoco dolce avendo cura di smuoverlo spesso,

aggiungere i semi di chia con la quinoa e le noci e mescolare velocemente,

trasferire su un foglio antiaderente o, meglio ancora, un piano in marmo e livellare velocemente con un coltello o una spatola,

attendere che lo zucchero di solidifichi nuovamente e, a seguire, porzionare e servire.

Ilaria Zizza