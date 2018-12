Ventagli di sfoglia, la ricetta per preparare in casa le famose prussiane. Sfogliatine croccanti e golose, sono perfette da servire a merenda con il tè del pomeriggio, ma sono adatti anche per essere proposti al posto del dessert a fine pasto.

Da ricoprire con del cioccolato fondente extra, proprio come fossero i classici biscotti di frolla montata, sono belli da vedere e golosi da mangiare. Chiamate a rapporto i piccoli di casa e fatevi aiutare nella preparazione di questi dolcetti, si divertiranno sicuramente!

Ingredienti 1 foglio di pasta sfoglia rettangolare

1 uovo

zucchero di canna q.b.

100 gr di cioccolato fondente

Tempo Preparazione:

10 minuti circa

10 minuti circa Tempo Cottura:

20 minuti

20 minuti Tempo Riposo:

-

- Dosi:

per 6 persone

per 6 persone Difficoltà:

bassa

Come preparare i ventagli di sfoglia: procedimento

Distendere sul piano di lavoro la pasta sfoglia,

sul piano di lavoro la pasta sfoglia, cospargerla con lo zucchero,

con lo zucchero, quindi arrotolare su se stessi i lati lunghi della sfoglia

arrotolare su se stessi i lati lunghi della sfoglia facendoli combaciare al centro come fossero una pergamena.

Con un coltello tagliare delle fettine spesse circa un centimetro e

un coltello tagliare delle fettine spesse circa un centimetro e adagiarle su una teglia foderata con carta forno,

spennarle in superficie con l'uvo sbattuto e

in superficie con l'uvo sbattuto e cuocere in forno caldo a 200° per circa quindici minuti o comunque fino a doratura,

in forno caldo a 200° per circa quindici minuti o comunque fino a doratura, a cottura ultimata sfornare e far raffreddare su una gratella.

cottura ultimata sfornare e far raffreddare su una gratella. Quando i ventagli di sfoglia saranno freddi,

i ventagli di sfoglia saranno freddi, sciogliere a bagnomaria il cioccolato,

a bagnomaria il cioccolato, ricoprire metà ventagli con il cioccolato sciolto, avendo cura di farlo scivolare dal cucchiaino,

quando il cioccolato si sarà solidificato le prussiane potranno essere servite.

Ti potrebbe interessare anche:

Ilaria Zizza