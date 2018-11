Maritozzi con la panna, la ricetta con ingredienti poco raffinati per prepararli in casa. Soffici brioches ripiene di panna montata, sono tipiche della tradizione romana, solitamente consumati per la prima colazione del mattino, e presenti in tutti i bar della capitale.

Dolce risalente all'epoca Romana, veniva impastato solitamente con pinoli, uva passa e scorze d'arancia, con il tempo si è poi evoluto, e ora l'impasto è quasi sempre semplice.

Queste brioches venivano regalate dai fidanzati alle proprie future spose, e spesso nascondevano al loro interno un anello di fidanzamento. Da questa singolare abitudine deriva il nome "maritozzo"

Ingredienti per 4 maritozzi 240 gr di farina 1

125 gr di latte a temperatura ambiente

1 uovo

4 gr di lievito di birra

40 gr di miele

200 ml di panna fresca

latte aggiuntivo q.b.

1 tuorlo

farina 1 aggiuntiva q.b.

Tempo Preparazione:

15 minuti

15 minuti Tempo Cottura:

20 minuti

20 minuti Tempo Riposo:

9 ore circa di lievitazione

9 ore circa di lievitazione Dosi:

per 4 maritozzi

per 4 maritozzi Difficoltà:

medio/bassa

Come preparare i maritozzi con la panna: procedimento

Mettere il latte in una ciotola insieme al miele e al lievito,

mescolare e unire anche l'uovo,

impastare a mano o con il gancio a uncino fin quando il composto non sarà spumoso,

aggiungere ora anche òa farona e impastare amalgamando tutto.

Mettere l'impasto a livievitare in una citola dal fondo stretto, coprire con pellicola alimentare e lasciar lievitare fino al raddoppio.

Riprendere l'impasto e rimpastarlo su una spianatoia infarinata, aggiungendo altra farina fin quando non sarà non più appiccicoso,

dividerlo in quattro parti di egual grammatura,

formare delle palline dalla forma un po' allungata

e farle riposare per circa quindici/venti minuti,

sbattere un tuorlo con un po' di latte e

spennellare in superfice i maritozzi con l'uovo e il latte e

cuocerli in forno caldo a 180° per circa venti minuti,

a cottura ultimata sfornare e far raffreddare i maritozzi coperti da un canovaccio non lavato con ammorbidente.

Montare la panna montata e quando i maritozzi saranno freddi tagliali longitudinalmente senza intaccare però la base e

farcirli con abbondante panna,

a questo punto è possibile servirli.

Ilaria Zizza