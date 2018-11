Secondi piatti vegetariani alternativi alla carne, ma altrettanto nutrienti e fonte di proteine che adoreranno anche i bambini

I secondi piatti vegetariani sono un sano ed ottimo escamotage per far mangiare i legumi e le verdure ai bambini. Spesso, per invogliarli, basta autoprodurre delle pietanze industriali o anche mascherare un po' la presenza degli alimenti meno apprezzati.

Per questo motivo, abbiamo raccolto per voi dieci ricette di secondi piatti vegetariani che sicuramente i vostri bambini adoreranno.

1. Polpette vegetali

Le polpette sono il cibo più amato dai bambini, solitamente a base di carne, sono assai saporite se preparate con legumi e ortaggi di stagione. Da friggere, o da cuocere in forno per una pietanza più light, sono sicuramente un piatto da preparare ai vostri bambini. Ce n'è per tutti i gusti dalle falafel alle polpette di melanzane, dalle polpette di ceci a quelle di zucchine arricchite con un tocco di zenzero. Qui una selezione di polpette vegetali per bambini tra cui scegliere per variare ogni giorno

2. Hamburger vegetali

I burger vegetali sono una valida alternativa ai classici hamburger di carne. Secondo piatto davvero sfizioso e saporito, è possibile proporlo insieme a dei panini per hamburger fatti in casa. Per renderli della giusta consistenza basta utilizzare e legumi, patate o pane raffermo . Sono davvero tante le varianti, per tutte le stagioni. Ottimi gli hamburger di asparagi e carote, i burger di quinoa o di lenticchie, ma anche hamburger di lupini o, addirittura burger col cavolo.

3. Spinacine vegetali

Le spinacine vegetali sono la versione cruelty free di quelle industriali; ben sode e nutrienti, hanno un gusto molto sapido e la mancanza della carne non si fa sentire.Da servire con delle salse fatte in casa e un buon contorno di stagione, saranno sicuramente apprezzate da tutta la famiglia.

4. Sofficini al forno

Ecco una ricetta di autoproduzione che dovrete assolutamente preparare ai vostri bambini. I sofficini fatti in casa sono privi di conservanti e, anche se cotti in forno, restano ben sodi e sfiziosi.

5. Cordon bleu

Il cordon bleau di melanzane è un secondo piatto che i vostri bambini adoreranno sicuramente, la carne è sostituita dall'ortaggio estivo, e racchiude al suo interno una farcitura succulenta e filante. Potrete cuocerlo in forno, o friggerlo in olio bollente, in entrambi i casi sarà saporitissimo.

6. Plumacake salati

I plumcake salati sono un altro secondo piatto vegetariano con il quale potrete proporre le verdure. Preparati solitamente con l'aggiunta di spezie o formaggi, sono visivamente accattivanti, colorati e hanno una sapidità delicata e gustosa. Anche in questo caso ci si può davvero sbizzarrire con gli ingredienti in base alla stagionalità: in primavera da non perdere il plumcake di asparagi , in autunno/inverno da provare assolutamente quello al radicchio e alla zucca. Qui una selezione con 20 ricette

7. Cotolette e medaglioni vegetali

Le cotolette e i medaglioni vegetali sono delle pietanze che piacciono tanto ai bambini. Da servire con panini per hamburger autoprodotti, hanno solitamente una saporita e croccante panatura esterna ed è possibile prepararle in tante versioni come ad esempio i medaglioni di spinaci e patate, i medaglioni di fagioli azuki aromatizzati alla salvia o le cotolette vegetali di ceci.

8. Farifrittata

La farifrittata è una preparazione vegan molto sfiziosa che viene servita in alternativa alla classica frittata. A base di farina di ceci e acqua, è proposta solitamente con l'aggiunta di spezie, o erbe aromatiche, e ortaggi freschi di stagione. La preparazione è semplicissima basta mescolare, proprio come si farebbe con le uova, la farina con l'acqua , aggiungere i vari ingredienti e cuocere in padella o al forno per una versione più leggera. Dalle classiche zucchine alle bietole, dai peperoni agli spinaci, dalla farifrittata di verza a quella di asparagi ce n'è per tutti i gusti! Ed è anche possibile prapararla in comode monoporzioni utilizzando gli stampi da muffin, come fatto per queste minifarifrittate ai peperoni

9. Muffin salati

I muffin salati sono un altro modo semplice e sfizioso per conquistare il palato dei vostri bimbi e al tempo stesso svuotare il frigo. Si mangiano con le mani senza sporcarsi troppo, sono velocissimi da preparare e, nel loro impasto, è possibile sbizzarrirsi con i vari ortaggi che la stagione fornisce amalgamandoli con formaggi vegetariani per renderli estremamente saporiti. In autunno da non perdere i muffin alla zucca o i classici muffin di verdure

10. Spiedini di verdure

Gli spiedini di verdure sono un secondo piatto davvero furbo da proporre magari, insieme a delle patate al forno. Se si utilizzano ceci o legumi, infatti possono rappresentare un'ottima fonte di proteine essi stessi. Come nel caso degli spiedini di ceci e pomodori che speziati o aromatizzati con erbette essiccate, sono davvero un ottimo secondo piatto vegetariano.

Ilaria Zizza