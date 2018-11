Avete presente quando venite assaliti da quella "voglia di qualcosa di buono", che si traduce immancabilmente in voglia di qualcosa di dolce?

E se vi venisse voglia proprio di quel dolce legato all'infanzia come il Kinder Bueno?

Vi sembrerà impossibile poterlo rifare nella sua versione vegana, ma fortunatamente la creatività proprio non ci manca e abbiamo trovato la ricetta del Kinder Bueno vegano in questo blog. L'autore della ricetta utilizza alcuni ingredienti al posto di altri, sostituisce il latte ovviamente, ma ne usa altri che per sapore e consistenza si avvicinano di molto all'originale.

La ricetta adattata del Kinder Bueno Vegan sembra essere molto veloce da fare. Il sito della ricetta originale è in inglese, e in questo video è possibile seguire il procedimento completo.

L'autore spiega che la parte leggermente più difficile è la preparazione del ripieno, ma che il segreto sta nella combinazione del burro di nocciole con la crema di cocco e lo sciroppo d'acero.

Se non riuscite a trovare il burro di nocciole, potete prepararlo in casa con un buon frullatore o sostituirlo con anacardi o burro di mandorle.

Qui potrete trovare la ricetta del burro di nocciole fatto in casa.

Ingredienti 1 tavoletta di cioccolato vegan (80 gr)

1 cucchiaio di burro di cacao (facoltativo)

1 wafer vegano senza zucchero

30 gr di cioccolato fondente 85%

2 cucchiai di crema di cocco

2 cucchiai di burro di nocciole

1 cucchiaino di sciroppo d'acero

stampini a forma di Kinder Buerno

Tempo Preparazione:

15 minuti

15 minuti Tempo Cottura:

-

- Tempo Riposo:

-

- Dosi:

per 4 barrette

per 4 barrette Difficoltà:

bassa

Preparazione

Sciogliere il cioccolato con il "latte" vegano e il burro di cacao in due ciotole separate a fuoco medio. Una volta sciolto, versare il burro di cacao nel cioccolato e mescolare fino a che il composto non diventa liscio.

Mettere da 1 a 2 cucchiai di cioccolato fuso in ogni stampo e muovere lentamente da un lato all'altro finché il cioccolato copra tutti i lati dello stampo (a seconda della consistenza del cioccolato, potreste dover fare alcuni strati, o i lati saranno molto sottili, correndo il rischio di rompersi).

Mettere gli stampi nel congelatore fino a quando il cioccolato non si raffreddi e diventi solido.

Nel frattempo, preparare il ripieno. Mettere tutti gli ingredienti del ripieno in una piccola ciotola e mescolare fino a che il composto non diventa liscio. In base ai vostri gusti regolare la dolcezza e il rapporto tra il burro di nocciole e la crema di cocco.

Rimuovere lo stampo dal congelatore e posizionarlo accanto al wafer per misurare le dimensioni e tagliare il wafer nella forma desiderata (4 pezzi)

Mettere una piccola goccia di ripieno in ogni stampo, ricoprire con il foglio di wafer croccante e riporre in freezer per 1 minuto.

Prendere la miscela di cioccolato rimanente e chiudere lo stampo con uno strato di cioccolato. Riporre poi nel freezer finché non si solidifichi il cioccolato sciolto.

Rimuovere il Kinder Bueno lentamente dallo stampo (siate pazienti, delicati e attenti a non rompere il dolce). Ripetere questo processo con gli ingredienti rimanenti per le altre 2 barrette.

Se volete, a questo punto potete fondere alcuni pezzi di cioccolato fondente all'85% e cospargere i Kinder Bueno di cioccolato.

Conservare nel frigorifero o nel congelatore e gustarlo (le dimensioni sono abbastanza grandi in modo da poterle tagliare in pochi pezzi prima di servire)!

Sembra delizioso e la procedura sembra essere davvero semplice!

