Alberelli di Natale di biscotti, la ricetta per preparare un dolce originale e sfizioso da servire durante le feste di Natale a base di pasta frolla senza burro, "nutella" fatta in casa e scaglie di cocco. Da servire all'ora della merenda, è possibile utilizzarli anche come segnaposto commestibili.

Preparare questi alberelli di biscotti è davvero semplicissimo e potrete farlo insieme ai vostri bambini: dovrete semplicemente munirvi di varie misure di tagliabiscotti a forma di stella e seguire poi passo passo il nostro tutorial. Una volta pronti, gli alberi di Natale commestibili, potranno essere subito serviti.

Ingredienti 2 uova

100 gr di zucchero di canna

80 gr di olio di semi di girasole

300 gr di farina 1

cannella q.b.

zenzero q.b.





nutella fatta in casa q.b.

cocco a scaglie q.b.

Tempo Preparazione:

20 minuti

20 minuti Tempo Cottura:

15 minuti

15 minuti Tempo Riposo:

-

- Dosi:

per 3/4 alberi di Natale

per 3/4 alberi di Natale Difficoltà:

bassa

Come preparare gli alberi di Natale di biscotti: procedimento

Unire in una ciotola capiente tutti gli ingredienti secchi e,

in una ciotola capiente tutti gli ingredienti secchi e, a seguire, aggiungere i liquidi e

seguire, aggiungere i liquidi e impastare fino ad ottenere un panetto di pasta frolla all'olio liscio e non appiccicoso,

metterlo fra due fogli di carta forno e spianarlo con un mattarello fino a raggiungere due/tre millimetri di spessore,

fra due fogli di carta forno e spianarlo con un mattarello fino a raggiungere due/tre millimetri di spessore, togliere delicatamene il foglio di carta forno superiore e

delicatamene il foglio di carta forno superiore e con le formine ricavare i biscotti,

metterli in una teglia foderata con carta forno e

in una teglia foderata con carta forno e cuocerli in forno caldo a 200° per circa quindici minuti o comunque fino a doratura,

in forno caldo a 200° per circa quindici minuti o comunque fino a doratura, a cottura ultimata sfornare e far raffreddare i biscotti su una gratella.

cottura ultimata sfornare e far raffreddare i biscotti su una gratella. Quando i biscotti saranno del tutto freddi spalmarli con la crema di nocciole e assemblarli uno su l'altro dal più grande al più piccolo,

cospargerli con il cocco e servire.

Come conservare gli alberi di Natale di biscotti:

Gli alberi di Natale di biscotti resteranno fragranti per un paio di giorni, è opportuno però conservarli sotto una campana di vetro.

Ti potrebbero interessare anche:

Ilaria Zizza