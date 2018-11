Dahl di lenticchie, la ricetta passo passo per preparare la tipica zuppa di lenticchie indiana colorata e speziata, aromatizzata con zenzero, curcuma e curry. Per un piatto completo e nutriente si consiglia di servirla con crostini di pane fatti in casa.

Il dahl di lenticchie è un piatto che ci permette, grazie alle spezie, di ridurre, o anche eliminare del tutto, il sale marino.

Ingredienti 250 gr di lenticchie rosse decorticate

500 ml di acqua

olio evo q.b.

1 carota

1/2 cucchiaino di zenzero in polvere

1 punta di cucchiaino di curry

1 cucchiaino di curcuma

pepe nero q.b.

Tempo Preparazione:

5 minuti

Tempo Cottura:

20 minuti circa

Tempo Riposo:

-

Dosi:

per 4 persone

Difficoltà:

bassa

Come preparare il dahl di lenticchie: procedimento

Portare a bollore l'acqua, quindiaggiungere le spezie e a seguire le lenticchie,

a bollore l'acqua, quindiaggiungere le spezie e a seguire le lenticchie, far cuocere a fuoco moderato, mescolando di sovente, fin quando queste non saranno cotte, aggiungendo altra acqua calda qualora occorresse,

cuocere a fuoco moderato, mescolando di sovente, fin quando queste non saranno cotte, aggiungendo altra acqua calda qualora occorresse, nel frattempo pulire e tagliare finemente la carota, metterla in una padella capiente insieme all'olio,

quando le lenticchie saranno quasi cotte regolare eventualmente di sale e soffriggere la carota,

le lenticchie saranno quasi cotte regolare eventualmente di sale e soffriggere la carota, aggiungere ora nel soffritto, facendo attenzione a non scottarsi, anche le lenticchie e mantecare per qualche minuto,

impiattare e servire subito cospargo, se gradite, con del prezzemolo.

Ilaria Zizza