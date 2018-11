Torta all'acqua al cioccolato, la ricetta per preparare il famoso dolce senza uova e burro nella versione al cacao, con pochissimi ingredienti e nessun grasso aggiunto. Nonostante ciò questa torta vegan rimane soffice e vellutata, ottima da servire a merenda con il tè del pomeriggio, per la prima colazione, ma anche come base da farcire.

Aromatizzata con bucce di agrumi biologici, se conservata in appositi contenitori ermetici, la torta all'acqua al cioccolato resterà fragrante come appena sfornata per due/tre giorni. Servitela cosparsa con dello zucchero di canna a velo o con delle scaglie di farina di cocco e sentirete che bontà!

Ingredienti 150 gr di fecola di patate

130 gr di farina 1

20 gr di cacao amaro

330 gr di acqua tiepida

200 gr di zucchero di canna

1 bustina di lievito per dolci

olio e farina q.b. per lo stampo

zucchero di canna a velo q.b.

buccia di agrumi bio q.b.

Tempo Preparazione:

15 minuti

15 minuti Tempo Cottura:

40 minuti circa

40 minuti circa Tempo Riposo:

-

- Dosi:

per 6 persone

per 6 persone Difficoltà:

bassa

Come preparare la torta all'acqua al cioccolato: procedimento

Ungere e infarinare lo stampo.

e infarinare lo stampo. Mescolare in una ciotola la farina con la fecola, il lievito e il cacao,

in una ciotola la farina con la fecola, il lievito e il cacao, sciogliere lo zucchero nell'acqua e,

lo zucchero nell'acqua e, un po' per volta, aggiungere nell'acqua gli ingredienti secchi setacciandoli

incorporare in fine le bucce degli agrumi e

in fine le bucce degli agrumi e infornare in forno caldo a 180° e cuocere per circa quaranta minuti (dopo la prima mezz'ora di cottura sarà possibile fare la prova stecchino)

in forno caldo a 180° e cuocere per circa quaranta minuti (dopo la prima mezz'ora di cottura sarà possibile fare la prova stecchino) a cottura ultimata sfornare, sformare delicatamente e far raffreddare su una gratella,

quando la torta sarà fredda potrà essere servita cosparsa di zucchero a velo.

Come conservare la torta all'acqua al cioccolato:

La torta all'acqua al cioccolato dovrà essere conservata in appositi contenitori ermetici e dovrà essere consumata entro tre giorni.

Ilaria Zizza