Hamburger vegetali di ceci e broccoli con semi di chia, la ricetta per preparare un secondo piatto vegan sfizioso e saporito ottimo anche per far mangiare le verdure ai piccoli di casa

Leggeri e con pochi grassi, questi hamburger cruelty free posso essere serviti anche in un panino per hamburger fatto in casa insieme a della salsa di avocado autoprodotta.

Ingredienti 120 gr di ceci secchi

500 gr di broccoli

1 cucchiaino di semi di chia

olio evo q.b.

sale q.b.

Tempo Preparazione:

60 minuti circa

Tempo Cottura:

20 minuti circa

Tempo Riposo:

12 ore di ammollo

Dosi:

per 4 persone

Difficoltà:

bassa

Come preparare gli hamburger vegetali di ceci e broccoli con semi di chia: procedimento

Mettere i ceci in ammollo in una ciotola piena d'acqua per dodici ore,

i ceci in ammollo in una ciotola piena d'acqua per dodici ore, nel frattempo pulire e lavare i broccoli e lessarli in abbondante acqua salata,

frattempo pulire e lavare i broccoli e lessarli in abbondante acqua salata, a cottura ultimata toglierli con una schiumarola tenendo da parte l'acqua di cottura e metterli in uno scolapasta.

cottura ultimata toglierli con una schiumarola tenendo da parte l'acqua di cottura e metterli in uno scolapasta. Trascorse le dodici ore di ammollo scolare i ceci, sciacquarli sotto l'acqua corrente e cuocerli nell'acqua di cottura dei broccoli fin quando non diventeranno teneri,

le dodici ore di ammollo scolare i ceci, sciacquarli sotto l'acqua corrente e cuocerli nell'acqua di cottura dei broccoli fin quando non diventeranno teneri, a cottura ultimata scolarli e farli sgocciolare insieme ai broccoli,

quindi trasferire tutto in un robot da cucina e triturare fino ad ottenere una purea,

trasferire tutto in un robot da cucina e triturare fino ad ottenere una purea, foderare ora una teglia con la carta forno e con l'aiuto di un coppapasta formare gli hamburger,

irrorarli in superficie con l'olio e condirli con i semi di chia,

in superficie con l'olio e condirli con i semi di chia, infornare in forno caldo e cuocere a 200° per circa quindici minuti o comunque fino a doratura,

in forno caldo e cuocere a 200° per circa quindici minuti o comunque fino a doratura, a cottura ultimata sfornare e

servire anche subito.

Ilaria Zizza