Plumcake allo yogurt con farina di castagne, la ricetta per prepararlo soffice e fragrante con ingredienti poco raffinati. Veloce e facilissimo da realizzare, è perfetto per essere servito all'ora della merenda o a fine pasto con il caffè.

Ingredienti 175 gr di farina di castagne

125 gr di farina 1

3 uova

100 gr di zucchero di canna

150 gr di yogurt greco

100 ml di olio di semi di girasole

1 bustina di lievito per dolci

Tempo Preparazione:

15 minuti

Tempo Cottura:

45 minuti circa

Tempo Riposo:

-

Dosi:

per 6 persone

Difficoltà:

bassa

Come preparare il plumcake alle castagne senza burro: procedimento

Sgusciare le uova in una ciotola capiente e montarle con lo zucchero,

le uova in una ciotola capiente e montarle con lo zucchero, incorporare a seguire lo yogurt e le farine,

a seguire lo yogurt e le farine, continuando a montare aggiungere anche l'olio e

il lievito setacciato e

lievito setacciato e lavorare il composto con le fruste fin quando non scenderà dalle stesse senza spezzarsi e quindi scriverà,

versare l'impasto in uno stampo per plumcake foderato con carta forno e

l'impasto in uno stampo per plumcake foderato con carta forno e infornare in forno caldo a 180° e cuocere per circa quarantacinque minuti (trascorsa la prima mezz'ora di cottura sarà possibile fare la prova stecchino)

in forno caldo a 180° e cuocere per circa quarantacinque minuti (trascorsa la prima mezz'ora di cottura sarà possibile fare la prova stecchino) a cottura ultimata sfornare, sformare con delicatezza e far raffreddare il plumcake alle castagne senza burro su una gratella,

quando il dolce si sarà raffreddato potrà essere servito.

Come conservare il plumcake allo yogurt con farina di castagne:

Il plumcake alle castagne senza burro, se riposto in appositi contenitori ermetici, resterà fragrante come appena sfornato per due/tre giorni.

Ilaria Zizza