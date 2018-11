Rose di mele con pasta sfoglia, la ricetta con tutorial passo passo per preparare in pochi minuti questo dolce genuino, facile e goloso da servire a merenda e stupire i più piccini.

Una brevissima sbollentata in acqua aromatizzata con la cannella, renderà le fettine di mele flessibili e adatte quindi per essere arrotolate con la sfoglia, mentre la cottura in forno, fatta all'interno di stampini per muffin, conferirà al piatto finito un aspetto ordinato e regolare.

Ingredienti 3 mele gialle o rosse

1 foglio di pasta sfoglia rettangolare

miele millefiori o scirpppo d'acero q.b.

cannella q.b.

Tempo Preparazione:

15 minuti

15 minuti Tempo Cottura:

30 minuti circa

30 minuti circa Tempo Riposo:

-

- Dosi:

per 6 rose di sfoglia

per 6 rose di sfoglia Difficoltà:

bassa

Come preparare le rose di sfoglia e mele: procedimento

Dividere la sfoglia in sei rettangoli larghi tre dita e

la sfoglia in sei rettangoli larghi tre dita e spennelarli al centro con il miele.

al centro con il miele. Sbucciare le mele, eliminare il torsolo e tagliarle a fettine sottili,

le mele, eliminare il torsolo e tagliarle a fettine sottili, quindi sbollentarle per uno/due minuti in acqua bollente aromatizzata con della cannella (le mele saranno pronte quando si fletteranno senza spezzarsi),

quindi toglierle dall'acqua e farle intiepidire,

toglierle dall'acqua e farle intiepidire, adagiarle su un lato delle strisce di sfoglia in precedenza tagliate,

su un lato delle strisce di sfoglia in precedenza tagliate, ripiegare l'altro lato andando così a inglobare le mele, quindi,

l'altro lato andando così a inglobare le mele, quindi, partendo da uno dei due lati, arrotolare la sfoglia su se stessa molto delicatamente formando così una rosa e

adagiarla all'interno di pirottini in carta per muffin e

all'interno di pirottini in carta per muffin e continuare in questo modo fino a terminare gli ingredienti.

in questo modo fino a terminare gli ingredienti. Infornare le rose di sfoglia e mele in forno caldo a 180° e cuocere per circa mezz'ora,

le rose di sfoglia e mele in forno caldo a 180° e cuocere per circa mezz'ora, a cottura ultimata sformarle e toglierle delicatamente dai pirottini,

lasciar raffreddare e servire.

