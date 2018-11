Torta salata girasole, la ricetta passo passo per realizzare un secondo piatto vegetariano bello e saporito. La croccante pasta sfoglia esterna, viene sagomata e decorata con dei semi di chia in modo così da sembrare un bellissimo fiore che racchiude al suo interno la farcitura, in questo caso a base di bietole e grana.

Da servire sia calda che fredda, questa torta rustica è anche un perfetto centrotavola commestibile perché i petali di sfoglia si staccano facilmente, in modo da permettere ai commensali di servirsi in completa autonomia. In base ai vostri gusti personali potrete anche modificare il ripieno utilizzando, ad esempio, il classico abbinamento ricotta e spinaci.

Ingredienti 900 gr di bietole

100 gr di grana vegetariano grattugiato

2 dischi di pasta sfoglia

1 uovo

1 cucchiaio di latte

semi di chia q.b.

sale q.b.

Tempo Preparazione:

30 minuti circa

30 minuti circa Tempo Cottura:

30 minuti circa

30 minuti circa Tempo Riposo:

-

- Dosi:

per 4 persone

per 4 persone Difficoltà:

bassa

Come preparare la torta salata girasole: procedimento

Lavare e pulire le bietole, lessarle in acqua salata bollente e a cottura scolarle, farle sgocciolare e attendere che si raffreddino del tutto.

Quando la verdura sarà fredda, triturarla con un robot da cucina e amalgamarla con il formaggio,

mettere ora un disco di sfoglia in una teglia e

ora un disco di sfoglia in una teglia e farcirlo con il composto di bietola mettendone un po' al centro e poi, lasciando qualche centimetro di distanza,

con il composto di bietola mettendone un po' al centro e poi, lasciando qualche centimetro di distanza, con il condimento si dovrà formare un cerchio intorno alla parte centrale e si dovrà aver cura di lasciare un po' di bordo esterno libero,

il condimento si dovrà formare un cerchio intorno alla parte centrale e si dovrà aver cura di lasciare un po' di bordo esterno libero, coprire con l'altra sfoglia e inglobare il condimento centrale con una tazza,

sigillare il bordo esterno con i rebbi di una forchetta e

il bordo esterno con i rebbi di una forchetta e con un coltello tagliare la sfoglia (per ottenere dei pezzi di egual misura sarà utile dividerla in quattro parti e poi man mano suddividere gli spicchi con quattro tagli)

rigirare con cura ogni parte tagliata in modo così da mostrare in superficie il condimento,

con cura ogni parte tagliata in modo così da mostrare in superficie il condimento, sgusciare ora l'uovo e sbatterlo con il latte,

ora l'uovo e sbatterlo con il latte, spennallare la superficie della sfoglia con l'uovo appena sbattuto e

cospargere solo la parte centrale con i semi di chia,

solo la parte centrale con i semi di chia, infornare in forno caldo a 220° e cuocere a 200° per circa mezz'ora o comunque fino a doratura,

in forno caldo a 220° e cuocere a 200° per circa mezz'ora o comunque fino a doratura, a cottura ultimata sfornare e

far riposare la torta salata per circa dieci minuti prima di spostarla su un piatto da portata.

Ilaria Zizza