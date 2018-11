Timballo di riso in crosta, una ricetta vegetariana per preparare un primo piatto saporito e sfizioso composto da un friabile guscio di pasta brisée fatta in casa, che racchiude al suo interno un gustoso ripieno di riso al sugo condito con del formaggio emmentaler.

Da servire ancora caldo, il nostro timballo di riso potrà essere anche trasformato in un piatto cruelty free, vi basterà semplicemente sostituire lo scrigno con la nostra pasta brisée all'olio e condire il riso con del lievito alimentare in scaglie.

Il timballo di riso in crosta è un'ottima soluzione anche per riutilizzare il risotto avanzato.

Ingredienti 2 dischi di pasta brisée

200 gr di riso

700 gr di passata di pomodoro

1 cipolla

1 uovo

formaggio emmentaler q.b.

olio evo q.b.

sale q.b.

Tempo Preparazione:

90 minuti circa

90 minuti circa Tempo Cottura:

45 minuti circa

45 minuti circa Tempo Riposo:

-

- Dosi:

per 4 persone

per 4 persone Difficoltà:

bassa

Come preparare il timballo di riso: procedimento

Pulire e affettare finemente la cipolla, metterla in una padella insieme all'olio e farla indorare,

e affettare finemente la cipolla, metterla in una padella insieme all'olio e farla indorare, aggiungere la passata di pomodoro, un po' d'acqua e portare a cottura fino a farlo restringere,

aggiungere ora un'altro po' d'acqua e portare ad ebollizione,

ora un'altro po' d'acqua e portare ad ebollizione, cuocerci all'interno il riso e regolare di sale,

all'interno il riso e regolare di sale, quando il riso sarà al dente spegnere il fornello e farlo intiepidire,

quindi condirlo con il formaggio.

condirlo con il formaggio. Mettere il disco di brisèe in uno stampo con anello a cerniera,

il disco di brisèe in uno stampo con anello a cerniera, metterci al suo interno il riso appena condito e

coprire con l'altro disco di brisèe,

con l'altro disco di brisèe, ripiegare i bordi verso l'interno o, se si preferisce, rifilarli con un coltello,

i bordi verso l'interno o, se si preferisce, rifilarli con un coltello, spennellare in superficie con un uovo sbattuto

in superficie con un uovo sbattuto e cuocere in forno caldo a 200° per circa quarantacinque minuti o comunque fino a doratura,

cuocere in forno caldo a 200° per circa quarantacinque minuti o comunque fino a doratura, a cottura ultimata sfornare

e far riposare per circa dieci minuti prima di porzionare.

Ilaria Zizza