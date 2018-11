Biscotti di castagne, la ricetta senza burro per prepararli friabili e deliziosi con farina di castagne e ingredienti poco raffinati. Impastati con olio, non hanno bisogno di tempi di riposo e, quindi, possono essere preparati in pochi minuti per essere serviti a merenda o anche a fine pasto con il caffè.

La pasta frolla all'olio risulta un po' delicata al tatto, ma, facendo un po' di attenzione, prepararete dei deliziosi biscotti alle castagne senza alcuna difficoltà.

Ingredienti per 15 biscotti 150 gr di farina di castagne

50 gr di farina 1

80 gr di olio di semi di girasole

100 gr di zucchero di canna

1 pizzico di sale

1 uovo (50 gr sgusciato)

Tempo Preparazione:

20 minuti

20 minuti Tempo Cottura:

15 minuti circa

15 minuti circa Tempo Riposo:

-

- Dosi:

per 15 biscotti circa

per 15 biscotti circa Difficoltà:

bassa

Come preparare i biscotti alle castagne: procedimento

Mettere le farine in una citola capiente, aggiungere il pizzico di sale e l'uovo,

le farine in una citola capiente, aggiungere il pizzico di sale e l'uovo, unire quindi lo zucchero e l'olio, e iniziare ad impastare fino ad ottenere un composto compatto e non appiccicoso,

porre il panetto di frolla su un foglio di carta forno e spianarlo molto delicatamente con un mattarello, fino a conferirgli uno spessore di circa un centimetro,

il panetto di frolla su un foglio di carta forno e spianarlo molto delicatamente con un mattarello, fino a conferirgli uno spessore di circa un centimetro, tagliare i biscotti con una formina e

i biscotti con una formina e trasferirli delicatamente in una teglia foderata con carta forno,

delicatamente in una teglia foderata con carta forno, cuocere in forno caldo a 200° per circa quindici minuti o comunque fino a doratura,

in forno caldo a 200° per circa quindici minuti o comunque fino a doratura, a cottura ultimata sfornare,

cottura ultimata sfornare, trasferire delicatamente i biscotti su una gratella e farli raffreddare completamente prima di servirli.

Come conservare i biscotti alle castagne:

I biscotti alle castagne, se riposti in contenitori alimentari, resteranno fragranti come appena sfornati per due/tre giorni.

Ilaria Zizza