Torta all'acqua, la ricetta per preparare la famosa torta senza burro,uova e latte con ingredienti poco raffinati e in versione ancora più leggera perché senza alcun grasso aggiunto. Dolce vegan soffice e gustoso, è perfetto per la prima colazione del mattino ma è adatto anche per essere servito a merenda.

Nonostante la nostra torta all'acqua sia preparata senza uova e senza grassi animali nè vegetali, è morbida e resta fragrante per due/tre giorni. In base ai vostri gusti personali, potrete modificare il suo aroma sostituendo l'anice stellato con dei semi di vaniglia o con della scorza di agrumi bio.

Ingredienti & occorrente 100 gr di fecola di patate

50 gr di amido di mais

150 gr di farina 1

330 gr di acqua tiepida

200 gr di zucchero di canna

1 bustina di lievito per dolci

anice stellato q.b.

olio e farina q.b. per lo stampo

stampo per torte da 22

Tempo Preparazione:

15 minuti

Tempo Cottura:

45 minuti circa

Tempo Riposo:

-

Dosi:

per 6 persone

Difficoltà:

bassa

Come preparare la torta all'acqua: procedimento

Mettere l'acqua in un pentolino con l'anice, portare a bollore, quindi spegnere il fuoco e far intiepidire,

mettere lo zucchero in una ciotola, togliere l'anice dall'acqua e versarla nella ciotola,

mescolare con una frusta sciogliendo così lo zucchero,

quindi incorporare pian piano la farina, la fecola, l'amido e il lievito avendo cura di setacciarli,

ungere e infarinare lo stampo,

versare al suo interno l'impasto e

cuocere in forno caldo a 180° per circa quarantacinque/cinquanta minuti (dopo la prima mezz'ora di cottura sarà possibile fare la prova stecchino),

a cottura ultimata sfornare, sformare delicatamente e

far raffreddare la torta all'acqua su una gratella,

se si gradisce è possibile servirla cosparsa di zucchero a velo in superficie.

Come conservare la torta all'acqua:

La torta all'acqua potrà essere conservate in appositi contenitori ermetici per circa tre giorni.

Ilaria Zizza