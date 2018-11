Pasta al forno con zucca e noci, ecco la ricetta vegetariana per realizzare un primo piatto autunnale saziante, saporito e facilissimo da preparare utilizzando l'ortaggio simbolo del periodo, besciamella fatta in casa, noci e scamorza fresca.

Per la riuscita di questo piatto potete scegliere il formato di pasta che più vi piace, fondamentale però che sia di alta qualità e che non scuocia, quindi, in forno.

Ingredienti 340 gr di zucca già pulita

1 spicchio d'aglio

50 g di noci già sgusciate

400 gr di pasta

150 gr di scamorza bianca

250 ml di latte

25 gr di farina 1

25 gr di burro

noce moscata q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

olio evo q.b.

Tempo Preparazione:

40 minuti crica

Tempo Cottura:

20 minuti

Tempo Riposo:

-

Dosi:

per 4 persone

per 4 persone Difficoltà:

bassa

Come preparare la pasta al forno con zucca e noci: procedimento

Tagliare la zucca a pezzettini, sbucciare l'aglio e mettere tutto in una padella insieme all'olio,

far rosolare, regolare di sale

rosolare, regolare di sale e cuocere per circa venti minuti a fuoco moderato mescolando spesso,

a cottura ultimata spegnere il fornello e far raffreddare.

Nel frattempo preparare la besciamella fatta in casa facendo sciogliere il burro in un pentolino,

togliere dal fuoco e incorporare la farina mescolando subito,

dal fuoco e incorporare la farina mescolando subito, aggiungere quindi il latte, condito con noce moscata, sale e pepe, continuando sempre a mescolare e cuocere a fuoco moderato, mescolando di continuo, fino ad addensarla.

Con un robot da cucina triturare ora la zucca con l'aglio, ottenendo così una purea,

aggiungere anche le noci e tritare grossolanamente in modo da ottenere una doppia consistenza,

anche le noci e tritare grossolanamente in modo da ottenere una doppia consistenza, mescolare il tutto con la besciamella e

nel frattempo cuocere la pasta al dente e tagliare a cubetti la scamorza,

frattempo cuocere la pasta al dente e tagliare a cubetti la scamorza, a cottura ultimata scolare la pasta e mescolarla con la crema di zucca,

mettere metà pasta in una pirofila, coprire con la scamorza

e ricoprirla con la restante pasta,

ricoprirla con la restante pasta, infornare e cuocere in forno caldo a 200° per circa venti minuti,

a cottura ultimata sfornare e

far riporare per qualche minuto prima di porzionare.

Ilaria Zizza