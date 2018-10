Crostatine di marmellata per Halloween, la ricetta con ingredienti poco raffinati per prepararle golose e spettrali con confettura di melagrana fatta in casa. Facili e veloci, saranno perfette per la merenda o il buffet del giorno più pauroso dell'anno.

Per realizzare le crostatine di Halloween ruvide e paurose al punto giusto, basterà semplicemente lavorare poco l'impasto e intagliarlo a mano libera con un coltello. Se non avete la mano ben ferma non preoccupatevi: più saranno irregolari e più saranno belle!

Se non avete a disposizione un coppapasta da tredici centimetri di diametro, seguendo lo stesso iter, potrete prepararle di dimensioni più piccole servendovi di un bicchiere o fare una sola crostata più grande.

Ingredienti 4 uova

240 gr di burro

400 gr di farina 1

200 gr di zucchero di canna

confettura di melograna q.b.

farina aggiuntiva q.b.

1 coppapasta da 13 cm

Tempo Preparazione:

30 minuti circa

Tempo Cottura:

20 minuti

Tempo Riposo:

40 minuti

Dosi:

per 4 crostatine

Difficoltà:

bassa

Come preparare le crostatine di Halloween con confettura di melograna: procedimento

Mettere la farina in una ciotola, aggiungere il burro a pezzi e lavorarli insieme fino ad ottenere un composto umido,

la farina in una ciotola, aggiungere il burro a pezzi e lavorarli insieme fino ad ottenere un composto umido, aggiungere a seguire le uova e lo zucchero e continuare ad impastare fino ad ottenere un composto morbido,

a seguire le uova e lo zucchero e continuare ad impastare fino ad ottenere un composto morbido, avvolgerlo nella pellicola alimentare e riporlo in frigorifero per almeno quaranta minuti.

Trascorsi i quali togliere la pasta frolla dal frigo e metterla su un foglio di carta forno infarinato,

i quali togliere la pasta frolla dal frigo e metterla su un foglio di carta forno infarinato, cospargerla con altra farina e coprirla con dell'altra carta forno, quindi spianarla con un mattarello fino a raggiungere uno spessore di circa un centimetro,

con altra farina e coprirla con dell'altra carta forno, quindi spianarla con un mattarello fino a raggiungere uno spessore di circa un centimetro, togliere la carta forno superiore e

con il coppapasta ricavare quattro dischi,

il coppapasta ricavare quattro dischi, trasferirli con una spatola in una leccarda foderata con carta forno e cospargerli in superficie con la confettura,

con una spatola in una leccarda foderata con carta forno e cospargerli in superficie con la confettura, ricavare altri quattro dischi e intagliarli con un coltello formando così occhi e bocca (sarà oppurtuno intagliare la frolla quando ancora è all'interno del coppapasta)

altri quattro dischi e intagliarli con un coltello formando così occhi e bocca (sarà oppurtuno intagliare la frolla quando ancora è all'interno del coppapasta) trasferire delicatamente le facce intagliate sulla base delle crostatine e sporcarle un po' in superficie con la confettura,

delicatamente le facce intagliate sulla base delle crostatine e sporcarle un po' in superficie con la confettura, se si gradisce aggiungere altra confettura nelle cavità degli intagli e

cuocere in forno caldo a 200° per circa mezz'ora o comunque fino a doratura,

in forno caldo a 200° per circa mezz'ora o comunque fino a doratura, a cottura ultimata sfornare e far raffreddare le crostatine di Halloween prima di spostarle.

Come conservare le crostatine di Halloween:

Le crostatine di Halloween potranno essere conservate in appositi contenitori alimentari e resteranno fragranti per un paio di giorni.

Ilaria Zizza