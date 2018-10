Girelle salate di pasta sfoglia, una ricetta vegetariana facile e veloce per preparare delle sfogliatine sfiziose a base di spinaci freschi e scamorza, arricchite da semi di chia in superficie. Da servire come aperitivo, sono anche un ottimo finger food da includere in un buffet freddo.

Dalla rapida e semplice esecuzione, queste girelle salate potranno essere servite ancora calde, ma anche a temperatura ambiente, anche se si consiglia di non prepararle con troppe ore di anticipo se si vuole preservarne la fragranza

Ingredienti 250 gr di pasta sfoglia

500 gr di spinaci

50 gr di scamorza bianca

semi di chia q.b.

Tempo Preparazione:

30 minuti circa

20 minuti

-

per 4 persone

bassa

Come preparare le sfogliatine salate: procedimento

e lavare accuratamene gli spinaci e cuocerli in pentola con pochissima acqua per pochi minuti, a cottura scolarli, strizzarli e farli raffreddare.

dei sottili pezzettini di scamorza, quindi, aiutandosi con la carta forno, arrotolare la sfoglia su se stessa ottenendo così un cilindro,

a fette spesse circa un centimetro e adagiarle in una teglia foderata con carta forno, cospargerle in superficie con i semi di chia e

far intiepidire per pochi minuti prima di servirle.

Ilaria Zizza