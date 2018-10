Frolla montata, la ricetta con ingredienti poco raffinati per preparare una deliziosa base di pasticceria per biscotti o crostate friabili, alternativa alla classica pasta frolla. Liscia e senza grumi ben si presta alla realizzazione di deliziosi biscotti da servire all'ora del tè, ma anche per crostate soffici e veloci da fare all'ultimo minuto.

Dopo averla lavorata con le fruste elettriche, o con la planetaria, la frolla montata dovrà essere dosata con una sac a poche o con una sparabiscotti.

La nostra ricetta non ha bisogno di tempi di riposo e la cottura dovrà essere celere: la frolla, infatti, dovrà solo dorarsi in superficie. Se gradite, è possibile anche decorarla con cioccolato fuso, frutta secca in granella o con frutta candita fatta in casa.

Ingredienti 300 gr di farina 1

180 gr di burro a pomata

70 gr di zucchero di canna

2 uova medie

1 pizzico di sale

50 gr di cioccolato fondente

Tempo Preparazione:

40 minuti circa

40 minuti circa Tempo Cottura:

15 minuti

15 minuti Tempo Riposo:

-

- Dosi:

per 4 persone

per 4 persone Difficoltà:

bassa

Come preparare la frolla montata: procedimento

Mettere il burro con lo zucchero in una ciotola capiente e iniziare a lavorarli insieme con le fruste elettriche, o con la planetaria, fino ad ottenere una cremina,

il burro con lo zucchero in una ciotola capiente e iniziare a lavorarli insieme con le fruste elettriche, o con la planetaria, fino ad ottenere una cremina, aggiungere le uova avendo cura di inserirle una per volta e di far assorbire il primo uovo prima di aggiungere il secondo,

le uova avendo cura di inserirle una per volta e di far assorbire il primo uovo prima di aggiungere il secondo, aggiungere ora il sale e incorporare quindi la farina un po' alla volta,

trasferire la pasta frolla montata in una sac a poche con bocchetta a stella o nella sparabiscotti e

la pasta frolla montata in una sac a poche con bocchetta a stella o nella sparabiscotti e all'interno di una leccarda foderata con carta forno andare a formare i biscotti,

infornare in forno caldo a 180° e cuocere per circa quindici minuti o comunque fin quando i biscotti non risultino dorati in superficie,

in forno caldo a 180° e cuocere per circa quindici minuti o comunque fin quando i biscotti non risultino dorati in superficie, a cottura ultimata sfornare e farli raffreddare.

ultimata sfornare e farli raffreddare. Una volta freddi decorarli con del cioccolato fuso a bagnomaria, metterli su un foglio di carta stagnola ed attendere che il cioccolato si solidifichi di nuovo.

Come conservare i biscotti di frolla montata

I biscotti di frolla montata, se riposti in apposite scatole di latte o in contenitori alimentari ermetici, resteranno fragranti come appena sfornati per due/tre giorni.

Ilaria Zizza