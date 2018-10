Confettura di melagrana, la ricetta per prepararla in casa a partire dal succo, senza zucchero aggiunto e senza addensanti artificiali. Dolcificata solo con un pochino di stevia - e adatta dunque anche a chi soffre di diabete - questa conserva autunnale è poco calorica e perfetta per la colazione o la merenda, spalmata su una fetta di pane casareccio o per accompagnare formaggi molto stagionati.

Per la preparazione della nostra "marmellata di melograno" abbiamo scelto di utilizzare solo il succo - ottenuto con un banale spremiagrumi, (ma è possibile utilizzare anche l'estrattore o l'apposito spremisucco) per un risultato più compatto e senza "semini" .

Prima di cimentarvi nella preparazione di questa marmellata fatta in casa vi esortiamo, come sempre, a leggere il nostro tutorial su come sterilizzare i barattoli in vetro per le conserve fatte in casa.

Ingredienti 900 gr di succo di melagrana

3 cucchiaini di stevia

300 gr di mele già pulite

Tempo Preparazione:

20 minuti circa

Tempo Cottura:

60 minuti circa

Tempo Riposo:

-

Dosi:

per 3 barattoli da 15 cl

Difficoltà:

bassa

Come preparare la confettura di melograno: procedimento

Tagliare a metà i melograni e spremerli, quindi filtrare il succo con un colino a maglie strette e metterlo in una pentola,

tagliare la mela a cubetti e aggiungerla nella pentola insieme alla stevia,

iniziare a cuocere dolcemente e, quando si formerà della schiuma in superficie, toglierla con una schiumarola.

Continuare a cuocere a fuoco dolce avendo cura di mescolare spesso il composto, frullarlo in modo da ottenere una purea e

quando questo si sarà addensato, toglierlo dal fuoco e

trasferirlo nei vasetti in precedenza sanificati,

chiudere con il tappo e pastorizzare.

Come conservare la confettura di melograno:

La confettura di melagrana dovrà essere conservata in dispensa al riparo dalla luce solare; una volta aperta dovrà essere riposta in frigorifero e dovrà essere consumata entro qualche giorno.

Ilaria Zizza