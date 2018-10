Vellutata di porri con crostini fatti in casa alla curcuma, la ricetta passo passo per prepararla cremosa anche senza latte né panna aggiunti.

Da servire ben caldo, questo piatto semplice e veloce da realizzare, è povero di calorie e, grazie all'assenza di ingredienti di origine animale, è perfetto anche per chi segue una dieta vegana o per chi è intollerante al lattosio. Per la preparazione dei crostini, è consigliabile utilizzare un pane casareccio, possibilmente sciapo, da condire poi con della curcuma in polvere e del buon olio extra vergine d'oliva.

Ingredienti 1 carota piccola (opzionale)

4 patate medie

4 porri

600 gr di pane casareccio

olio evo q.b.

sale q.b.

curcuma in polvere q.b.

noci q.b.

Tempo Preparazione:

20 minuti

Tempo Cottura:

50 minuti circa

Tempo Riposo:

-

Dosi:

per 4 persone

Difficoltà:

bassa

Come preparare la vellutata di porri con crostini alla curcuma: procedimento

Pelare la carota, sbucciare le patate e metterle in un pentola capiente insieme all'olio,

la carota, sbucciare le patate e metterle in un pentola capiente insieme all'olio, pulire ora i porri recidendo le radici e la parte più verde, eliminare il primo strato, quindi lavarli e affettarli grossolanamente,

aggiungerli nella pentola, rosolare appena, quindi coprire d'acqua e cuocere fin quando questa non si dimezzerà, spegnere quindi il fornello e far intiepidire.

Nel frattempo tagliare il pane a cubetti e condirlo con l'olio e la curcuma,

trasferirlo in una teglia foderata con carta forno e cuocere in forno caldo a 200° in modalità grill per circa quindici minuti, in alternativa è possibile rosarlo in padella,

in una teglia foderata con carta forno e cuocere in forno caldo a 200° in modalità grill per circa quindici minuti, in alternativa è possibile rosarlo in padella, a cottura ultimata sfornare e far raffreddare.

Triturare ora i porri con un robot ad immersione ottenendo così una purea e farla bollire ancora per qualche minuto, mescolando spesso, per farla restringere.

Impiattare mettendo sul fondo del piatto i crostini in precedenza preparati, coprire con la vellutata,

aggiungere in superficie i gherigli delle noci e servire la vellutata ancora calda.

Ilaria Zizza