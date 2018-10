Torta sette vasetti, la ricetta passo passo del famoso dolce "senza bilancia". Facilissima da preparare, questa torta è perfetta per la prima colazione, per la merenda ma anche, se farcita con creme e marmellate, per le occasioni "speciali" .

L'unità di misura da utilizzare per la preparazione di questo dolce è un vasetto di yogurt da centoventicinque grammi; che dovrà essere riempito, appunto, per sette volte dai vari ingredienti, ai quali dovranno poi essere aggiunti uova e lievito per dolci.

Dalla consistenza morbida e dal sapore delicato, la torta sette vasetti può essere arricchite e aromatizzata aggiungendo all'impasto dei semi di vaniglia o della buccia grattuggiata di agrumi bio.

Ingredienti 1 vasetto di yogurt bianco al naturale

2 vasetti di zucchero di canna

2 vasetti di farina 1

1 vasetto di fecola di patate

1 vasetto di olio di semi di girasole

1 bustina di lievito per dolci

3 uova medie

zucchero a velo q.b. (opzionale)

olio e farina aggiuntivi per lo stampo

Tempo Preparazione:

20 minuti

20 minuti Tempo Cottura:

30 minuti circa

30 minuti circa Tempo Riposo:

-

- Dosi:

per 6 persone

per 6 persone Difficoltà:

bassa

Come preparare la torta sette vasetti: procedimento

Ungere e infarinare uno stampo per torte avente trenta centimetri di diametro.

Sgusciare le uova in una ciotola capiente, aggiungere lo zucchero e iniziare a montare con le fruste,

a seguire incorporare lo yogurt,

quindi, sempre continuando a montare, aggiungere la farina e la fecola,

versare anche l'olio e in fine incorporare il lievito,

versare l'impasto nello stampo in precedenza preparato,

infornare in forno caldo a 180° e cuocere per mezz'ora, per verificare lo stato di cottura si consiglia di fare la prova stecchino,

a cottura ultimata sfornare, sformare delicatamente e far raffreddare su una gratella.

Quando la torta sette vasetti sarà fredda potrà essere servita o eventualmente farcita e decorata.

Come conservare la torta sette vasetti:

La torta sette vasetti potrà essere conservata in appositi contenitori alimentari e resterà morbida come appena sfornata per diversi giorni.

Ilaria Zizza