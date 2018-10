Focaccine di zucca con curcuma e salvia, la ricetta velocissima per preparare senza lievito delle saporite schiacciatine cotte al forno e interamente vegetali, da servire come secondo piatto veg insieme ad un buon contorno di stagione, ma anche come valida alternativa al pane o alla classica merenda.

Senza tempi di lievitazione ed estremamente facili da realizzare, queste focaccine si cucinano anche con largo anticipo e possono essere servite sia a calde che a temperatura ambiente. La zucca, in precedenza cotta a vapore, è impastata con farina di tipo 2, salvia fresca, curcuma e del buon olio extra vergine d'oliva.

Ingredienti 320 gr di zucca già pulita

50 gr di farina 2

10 gr di olio evo

20 gr di acqua

3 foglie di salvia

3 gr di curcuma in polvere

semi di chia q.b.

olio evo aggiuntivo q.b.

Tempo Preparazione:

40 minuti circa

Tempo Cottura:

10 minuti circa

Tempo Riposo:

-

- Dosi:

per 4 persone

Difficoltà:

bassa

Come preparare le focaccine di zucca con curcuma e salvia: procedimento

Cuocere la zucca a vapore fin quando non si infilzerà facilmente con i rebbi di una forchetta, e a cottura ultimata far raffreddare completamente.

la zucca a vapore fin quando non si infilzerà facilmente con i rebbi di una forchetta, e a cottura ultimata far raffreddare completamente. Lavare e asciugare la salvia, metterla in un robot da cucina con la zucca ormai fredda e

ridurre in il tutto in una purea,

in il tutto in una purea, trasferirla in una ciotola e aggiungere anche la farina, la curcuma, e l'olio, iniziare ad amalgamare tutto e infine incorporare anche l'acqua.

Foderare ora una teglia con la carta forno, ungerla in superficie con un filo d'olio aggiuntivo,

ora una teglia con la carta forno, ungerla in superficie con un filo d'olio aggiuntivo, mettere delle cucchiaiate d'impasto sulla carta forno e modellarle in modo da ottenere dei dischi,

delle cucchiaiate d'impasto sulla carta forno e modellarle in modo da ottenere dei dischi, condirle in supercie con dei semi di chia e

in supercie con dei semi di chia e cuocere in forno caldo a 180° per circa dieci minuti o comunque fin quando le schiaccine non saranno dorate,

in forno caldo a 180° per circa dieci minuti o comunque fin quando le schiaccine non saranno dorate, a cottura ultimata sfornare e

servire le focaccine di zucca con curcuma e salvia anche subito.

Un consiglio in più:

In base ai vostri gusti personali è possibile aromatizzare le focaccine senza lievito anche con del rosmarino, ed è possibile inoltre insaporirle con altri tipi di semi come quelli di girasole o di zucca.

Ilaria Zizza