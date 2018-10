Muffin mele, cannelle e semi di chia cotti al vapore, la ricetta per preparare i tipici dolci inglesi monoporzione anche senza forno. Impastati senza burro e dolcificati con sciroppo d'agave, sono perfetti per la merenda di metà giornata ma sono adatti anche per la prima colazione del mattino.

Questi muffin hanno un gusto molto delicato e, in base ai vostri gusti personali, potrete decidere se ridurre la mela in purea oppure lasciarla in pezzi, conferendo così al dolce una doppia consistenza.

La cottura al vapore avviene in una semplice pentola e il fuoco a minimo eviterà spiacevoli incovenienti: fondamentale però è l'utilizzo di un coperchio che abbia la stessa cincorferenza della pentola.

Ingredienti & occorrente 250 gr di farina 1

1 bustina di lievito per dolci

20 gr di semi di chia

10 gr di sciroppo d'agave

2 uova

1 mela (105 gr pulita)

150 gr di yogut bianco

cannella q.b.

12 stampi da muffin in monoporzione

12 pirottini in carta per muffin

Tempo Preparazione:

15 minuti

15 minuti Tempo Cottura:

20 minuti circa

20 minuti circa Tempo Riposo:

-

- Dosi:

per 12 muffin cotti al vapore

per 12 muffin cotti al vapore Difficoltà:

bassa

Come preparare i muffin cotti al vapore: procedimento

Inserire i pirottini di carta negli stampi da muffin in alluminio.

i pirottini di carta negli stampi da muffin in alluminio. Mescolare in una ciotola capiente la farina, i semi di chia, la cannella e il lievito per dolci,

in una ciotola capiente la farina, i semi di chia, la cannella e il lievito per dolci, in un'altra terrina amalgamare invece lo sciroppo, lo yogurt e le uova sgusciate,

un'altra terrina amalgamare invece lo sciroppo, lo yogurt e le uova sgusciate, tagliare a pezzettini la mela o se si gradisce grattuggiarla,

a pezzettini la mela o se si gradisce grattuggiarla, versare gli ingredienti liquidi nella ciotola contente i secchi, aggiungere la mela appena preparata e amalgamare tutto con una spatola.

Riempire con l'impasto i pirottini fino a due/terzi della loro capacità,

con l'impasto i pirottini fino a due/terzi della loro capacità, quindi versare in una pentola due centimetri d'acqua,

versare in una pentola due centimetri d'acqua, immergere al suo interno gli stampi appena riempiti,

al suo interno gli stampi appena riempiti, chiudere con un coperchio e

a fiamma bassissima cuocere per venti minuti,

fiamma bassissima cuocere per venti minuti, a cottura ultimata spegnere il fornello e, facendo attenzione a non bruciarsi, estrarre gli stampi dalla pentola,

cottura ultimata spegnere il fornello e, facendo attenzione a non bruciarsi, estrarre gli stampi dalla pentola, e mettere i muffin a raffreddare su una gratella.

mettere i muffin a raffreddare su una gratella. Quando i muffin cotti al vapore saranno freddi sarà possibile servirli.

Un consiglio in più:

Trascorsi primi venti minuti di cottura sarà possibile verificare la cottura dei muffin facendo la classica prova stecchino.

Come conservare i muffin cotti al vapore:

I muffin cotti al vapore potranno essere riposti all'interno di appositi contenitori alimentari e resteranno fragranti come appena sfornati per quattro/cinque giorni.

Potrebbero interessarti anche altre:

Ilaria Zizza