Vellutata di zucca e patate, ecco la per prepararla cremosa senza l'aggiunta di latte, burro o ingredienti di origine animale. Una delle pietanze più tipiche delle serate autunnali, è aromatizzata con zenzero e rosmarino per contrastare la dolcezza degli ortaggi.

Le vellutate differiscono dai classici passati di verdure sia per la quantità di ingredienti utilizzati, due o al massimo tre, che per la loro consistenza: sono preparate con l'aggiunta di panna o latte proprio per conferire al piatto finito la sua tipica corposità.

La nostra ricetta, invece, non prevede l'impiego di ingredienti di origine animale: con un piccolo trucco infatti, è possibile ottenere la classica cremosità e servire in tavola una vellutata più leggera e adatta anche a una dieta vegana o a chi è intollarante al lattosio.

Ingredienti 900 gr di zucca già pulita

600 gr di patate

2 spicchi d'aglio

2 rametti di rosmarino

olio evo q.b.

zenzero in polvere q.b.

sale q.b.

semi di zucca tostati q.b.

Tempo Preparazione:

20 minuti circa

20 minuti circa Tempo Cottura:

30 minuti circa

30 minuti circa Tempo Riposo:

-

- Dosi:

per 4 persone

per 4 persone Difficoltà:

bassa

Come preparare la vellutata di zucca e patate: procedimento

Tagliare a pezzettini la zucca e le patate,

a pezzettini la zucca e le patate, sciacquare e asciugare bene il rosmarino, sbucciare l'aglio, tagliarlo finemente e metterlo in una padella capiente insieme all'olio,

e asciugare bene il rosmarino, sbucciare l'aglio, tagliarlo finemente e metterlo in una padella capiente insieme all'olio, aggiungere anche il rosmarino e far soffriggere,

quando l'aglio sarà dorato togliere il rametto e mettere nella padella la zucca e la patate,

l'aglio sarà dorato togliere il rametto e mettere nella padella la zucca e la patate, rosolare, quindi coprirle quasi d'acqua, aggiungere lo zenzero e cuocere per circa venti minuti o comunque fin quando le patate e la zucca non si spezzeranno facilmente con una forchetta.

Lavorare il tutto con un robot ad immersione o con un frullatore, ottenendo così una purea,

il tutto con un robot ad immersione o con un frullatore, ottenendo così una purea, rimetterla quindi nella padella, regolare di sale e continuare a cuocere a fuoco moderato fino ad ottenere una crema corposa e densa.

A cottura ultimata impiattare, aggiungere in superficie i semi di zucca e servire la vellutata di zucca e patate ancora calda.

