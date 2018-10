La ricetta della Spanakopita, la tradizionale torta salata di origini greche dalla classica forma a spirale, a base di spinaci e feta.

Il nome di questa tipica preparazione ellenica deriva dalle parole greche spanaki e pita (spinaci e torta) e sono molte le varianti e le ricette per prepararla, a seconda non solo del luogo, ma anche del periodo in cui viene cucinata. Nel periodo della quaresimale, ad esempio, viene proposta in una versione "vegan" senza uova e formaggi e con l'aggiunta di erbette aromatiche quali prezzemolo o aneto.

Nella ricetta tradizionale, la spanakopita è fatta con un impasto molto rustico e particolare a base di farina e acqua che, per una versione casalinga, può essere tranquillamente sostituito con la pasta fillo o, al limite, con la pasta a sfoglia. La sua forma è tipicamente a spirale, anche se è molto diffusa la versione "casalinga" rettangolare e quella proposta invece come street food in piccoli fagottini ripieni.

Da servire anche come piatto unico, accompagnata da un buon contorno di stagione, questa torta di spinaci è davvero succulenta e, anche se servita a temperatura ambiente, non perde la sua tipica fragranza.

Ingredienti 150 gr di spinaci già puliti

15 gr di cipolla

250 gr di ricotta

180 gr di feta

3 uova

6 fogli di pasta fillo

olio evo q.b.

Tempo Preparazione:

60 minuti

60 minuti Tempo Cottura:

40 minuti circa

40 minuti circa Tempo Riposo:

-

- Dosi:

per 4 persone

per 4 persone Difficoltà:

medio/bassa

Come preparare la spanakopita: procedimento

Lavare accuratamente gli spinaci, quindi cuocerli a vapore per cinque minuti e far raffreddare,

accuratamente gli spinaci, quindi cuocerli a vapore per cinque minuti e far raffreddare, sbucciare la cipolla, tagliarla a pezzettini, metterla in una padella con un filo d'olio, cuocerla fino a dorarla e lasciarla raffreddare.

la cipolla, tagliarla a pezzettini, metterla in una padella con un filo d'olio, cuocerla fino a dorarla e lasciarla raffreddare. Mescolare in una ciotola capiente la ricotta e la feta,

aggiungere gli spinaci e la cipolla ormai freddi e iniziare ad amalgamare,

gli spinaci e la cipolla ormai freddi e iniziare ad amalgamare, sgusciare ora due uova e incorporarle al composto,

ora due uova e incorporarle al composto, sgusciare anche il terzo uovo e sbatterlo in una terrina,

anche il terzo uovo e sbatterlo in una terrina, porre sul piano di lavoro un foglio di carta fillo e spennellarlo con l'uovo appena sbattuto,

coprire con secondo foglio, spennellarlo e ricoprire anche questo con un terzo foglio di pasta fillo,

con secondo foglio, spennellarlo e ricoprire anche questo con un terzo foglio di pasta fillo, farcire il lato più lungo con il composto di spinaci e formaggi coprendo quasi metà foglio,

il lato più lungo con il composto di spinaci e formaggi coprendo quasi metà foglio, quindi tagliare con una forbice lungo la farcitura dividendo così il foglio in due parti, e

tagliare con una forbice lungo la farcitura dividendo così il foglio in due parti, e arrotolare su se stessa la pasta farcita in modo da ottenere un cilindro,

continuare allo stesso modo ottenendo così in tutto quattro cilindri,

allo stesso modo ottenendo così in tutto quattro cilindri, foderare una teglia rotonda con carta forno e sistemare al centro un primo cilindro arrotolato su se stesso come fosse una spirale,

una teglia rotonda con carta forno e sistemare al centro un primo cilindro arrotolato su se stesso come fosse una spirale, arrotolare tutto intorno gli altri cilindri,

tutto intorno gli altri cilindri, quindi spennellarli in superficie con l'uovo sbattuto,

spennellarli in superficie con l'uovo sbattuto, infornare in forno caldo a 180° per circa quaranta minuti o comunque fino a perfetta doratura,

a cottura ultimata sfornare e far raffreddare un po' prima di porzionare.

Un consiglio in più:

La pasta fillo è molto delicata, al momento di arrotolare i cilindri sarà opportuno farlo con molta delicatezza perché potrebbero rompersi facendo così fuoriuscire il ripieno.

Potrebbero interessarti anche altre:

Ilaria Zizza