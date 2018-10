Pizzette senza lievito, ecco la ricetta passo a passo per preparare in pochissimo tempo delle mini pizze margherita saporite e sfiziose, ideali per una merenda veloce, ma anche per allestire un buffet di una festa di compleanno.

L'impasto a base di acqua e farina 1, grazie all'aggiunta di un buon olio extra vergine d'oliva, è molto soffice e gestibile; il condimento invece, composto da mozzarella e sugo di pomodoro, è quello più amato dai bambini, che, ovviamente, potete anche variare aggiungendo, ad esempio, origano o olive denocciolate.

Una volte cotte, le nostre pizzette senza lievito, resteranno fragranti come appena sfornate per diverse ore e potranno inoltre essere servite sia calde che a temperatura ambiente.

Ingredienti 250 gr di farina 1

50 gr di olio evo

165 gr di acqua

5 gr di sale

mozzarella q.b.

sugo di pomodoro q.b.

1 tagliabiscotti rotondo da 6 cm

Come preparare le pizzette senza lievito: procedimento

Mettere la farina in una ciotola capiente, aggiungere l'acqua e il sale e iniziare ad impastare,

unire anche l'olio e continuare a lavorare il composto fin quando non si otterrà un impasto liscio e non appiccicoso,

trasferirlo su un foglio di carta forno e spianarlo con un mattarello fino ad ottenere una sfoglia spessa circa tre millimetri,

con il tagliabiscotti ricavare dei dischi,

metterli in una teglia foderata con carta forno, e

condire ogni disco con il sugo di pomodoro e la mozzarella.

Infornare in forno caldo e cuocere a 180° per circa mezz'ora o comunque fino a doratura,

a cottura ultimata sfornare e far raffreddare,

quando le pizzette senza lievito saranno fredde sarà possibile servirle.

Un consiglio in più:

Se le pizzette senza lievito si prepareranno con largo anticipo, è possibile anche cuocerle senza o con poca mozzarella e aggiungerla poi solo prima di riscaldarle.

