Girelle fatte in casa, ecco la ricetta passo passo per autoprodurre le gustose merendine bicolore senza zucchero bianco e con ingredienti poco raffinati. Preparate con sciroppo d'agave, infatti, sono soffici e golose anche più delle originali, perfette per la merenda di metà giornata , per la ricreazione a scuola o anche per il buffet di una festa di compleanno.

Valida alternativa ai prodotti industriali, queste merendine fatte in casa si preparano con molta facilità e sono prive di coloranti, conservanti ed aromi artificiali. L'iter di preparazione prevede due tempi di riposo non molto lunghi, ma, se avete poco tempo a disposizione, potete preparare le vostre girelle in più step senza così rinunciare ad una buona alimentazione.

Ingredienti 5 uova (284 gr sgusciate)

120 gr di farina 1

60 gr di sciroppo d'agave

10 gr di cacao amaro

2 gr di cremor tartaro

80 gr di cioccolato fondente extra

nutella fatta in casa q.b.

Tempo Preparazione:

30 minuti

30 minuti Tempo Cottura:

12 minuti

12 minuti Tempo Riposo:

90 minuti circa totali

90 minuti circa totali Dosi:

per 9 girelle

per 9 girelle Difficoltà:

bassa

Come preparare le girelle: procedimento

Sgusciare le uova e metterle in una ciotola, aggiungere lo sciroppo d'agave e iniziare a montare, quando il tutto diventerà spumoso aggiungere anche la farina e il cremor tartaro e continuare a lavorare con le fruste amalgamando tutto,

pesare ora il composto e, mettendolo in due ciotola separate, dividerlo a metà,

ora il composto e, mettendolo in due ciotola separate, dividerlo a metà, e in una aggiungere il cacao setacciato e incoporarlo con una spatola con dei movimenti circolari dal basso verso l'alto in modo così da non smontarlo,

foderare ora una teglia rettangolare con della carta forno, versarci al centro l'impasto scuro e livellarlo con una spatola,

ora una teglia rettangolare con della carta forno, versarci al centro l'impasto scuro e livellarlo con una spatola, infornare in forno caldo e cuocerlo a 180° per sei minuti,

quindi sfornare e versarci sopra l'impasto chiaro, livellarlo coprendo interamente la base al cacao, quindi infornare nuovamente e cuocere per altri sei minuti,

sfornare e versarci sopra l'impasto chiaro, livellarlo coprendo interamente la base al cacao, quindi infornare nuovamente e cuocere per altri sei minuti, a cottura ultimata sfornare e capovolgere la pasta biscotto su un foglio di carta forno, in modo da avere la parte al cacao verso l'alto,

togliere delicatamente la carta forno, coprirla con della nuova carta forno bagnata quindi capovolgerla, togliere la carta forno delicatamente anche dalla parte bianca,

delicatamente la carta forno, coprirla con della nuova carta forno bagnata quindi capovolgerla, togliere la carta forno delicatamente anche dalla parte bianca, e arrotolare su se stessa la pasta biscotto avendo cura di lasciare la parte scura esternamente, e far raffreddare del tutto a temperatura ambiente.

Una volta fredda aprire con delicatezza il rotolo, farcirlo con la nutella fatta in casa, arrotolarlo nuovamente, avvolgerlo nella carta forno in modo che tenga la forma e riporre in frigorifero per un'ora.

Trascorso il tempo di riposo far sciogliere a bagnomaria il cioccolato,

il tempo di riposo far sciogliere a bagnomaria il cioccolato, riprendere il rotolo e tagliarlo a fette spesse circa due centimetri e mezzo,

quindi intingere la base delle girelle nel cioccolato fuso,

intingere la base delle girelle nel cioccolato fuso, metterle in un vassoio con la parte al cioccolato rivolta verso l'alto e attendere che il cioccolato si solidifichi nuovamente (per accorciare i tempi sarà utile riporle in frigorifero).

Quando le girelle saranno pronte potranno essere servite.

Come conservare le girelle:

Le girelle, se riposte in frigorifero all'interno di appositi contenitori alimentari, resteranno fragranti per qualche giorno, prima di servirle sarà opportuno farle intiepidire per qualche minuto.

Ilaria Zizza