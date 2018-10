Spinacine fatte in casa, ecco la ricetta tutta vegetale per preparare un secondo piatto molto amato soprattutto dai bambini. Solitamente a base di pollo, queste spinacine vegetariane sono preparate con ceci e spinaci, risultando così un'ottima fonte di proteine, alternativa alla carne e adatta a tutta la famiglia.

Facili da realizzare, necessitano però dell'ammollo un giorno prima dei legumi e di scottare precedentemente gli spinaci. Il composto che ne deriva poi si lavora facilmente e, una volta panato, è possibile modellarlo direttamene nella teglia nella classica forma allungata oppure, a medaglione nel caso in cui vogliate utilizzarla, ad esempio, per farcire i panini per hamburger.

Ingredienti 260 gr di ceci lessi

450 gr di spinaci lessi

pan grattato q.b.

olio evo q.b.

sale q.b.

Tempo Preparazione:

20 minuti circa

20 minuti circa Tempo Cottura:

30 minuti

30 minuti Tempo Riposo:

-

- Dosi:

per 6 spinacine

per 6 spinacine Difficoltà:

bassa

Come preparare le spinacine fatte in casa: procedimento

Mettere i ceci nel robot, triturarli finemente e trasferirli in una ciotola capiente,

i ceci nel robot, triturarli finemente e trasferirli in una ciotola capiente, triturare con il robt anche gli spianci,

foderare una teglia con la carta forno e ungerla con l'olio,

una teglia con la carta forno e ungerla con l'olio, aggiungere la purea di spinaci ai ceci triturati in precedenza,

la purea di spinaci ai ceci triturati in precedenza, condirli con olio e poco sale e

con olio e poco sale e mescolare con una spatola amalgamando tutto alla perfezione.

Con le mani inumidite d'acqua prelevare un po' di composto, schiacciarlo fra i palmi delle mani e

le mani inumidite d'acqua prelevare un po' di composto, schiacciarlo fra i palmi delle mani e impanarlo da entrambi i lati,

da entrambi i lati, trasferirlo nella teglia e modellarlo in modo da ottenere un perimetro regolare,

nella teglia e modellarlo in modo da ottenere un perimetro regolare, ungere in superficie con olio e continaure così fino a terminare il composto.

in superficie con olio e continaure così fino a terminare il composto. Infornare in forno caldo e cuocere a 180° per circa mezz'ora,

in forno caldo e cuocere a 180° per circa mezz'ora, a cottura ultimata sfornare

impiattare e servire le spinacine ancora calde,

e servire le spinacine ancora calde, oppure sarà possibile farle raffreddare per poi riscaldarle al momento opportuno.

Un consiglio in più:

Per evitare che durante la panatura le spinacine si crepino o si rompano lungo i bordi, sarà opportuno dargli uno spessore di almeno un centimetro; se dovesse comunque capitare, basterà semplicemente trasferirle nella teglia e modellarle nuovamente, conferendo loro la forma desiderata.

Potrebbero interessarti anche altre:

Ilaria Zizza