Il lievito è solitamente uno degli ingredienti principali per preparare torte e dessert. Ma anche senza è possibile realizzare dolci golosi e soffici. Se siete intolleranti o semplicemente avete voglia di un dolce più leggero, ecco una selezione di ricette di dolci e torte senza lievito.

Ci sono diversi modi e trucchi per evitare di aggiungerlo nelle ricette, come ad esempio, quello di montare a lungo le uova, o aggiungere bicarbonato di sodio. Inoltre ci sono alcune torte che non prevedono affatto il suo utilizzo anche nella ricetta originale, come il pan di Spagna. Ecco, allora, una selezione dei dolci senza lievito buonissimi e facili da preparare:

1. Torta grisbì al cioccolato

La torta grisbì al cioccolato è un dolce gustosissimo facile da preparare che non richiede l'utilizzo del lievito. Questa torta al cioccolato dal ripieno morbido ha bisogno di una rapida cottura ad alta temperatura per far formare il suo delicato scrigno esterno che racchiude la golosa farcitura. Qui la ricetta passo passo.

2. Torta margherita

La torta margherita è un dolce soffice dal sapore davvero delicato, un vero e proprio classico della tradizione italiana che ben si presta ad essere offerta ai bambini come merenda o colazione alternativa. Si tratta di una torta che rimane soffice e gustosa anche senza lievito grazie, soprattutto all'impiego della fecola di patate. Qui una raccolta di diverse varianti per prepararla

3. Pan di Spagna

Il Pan di Spagna è sicuramente la torta senza lievito più conosciuta. Perfetto per essere farcito con creme o marmellate, è ottimo anche la mattina a colazione. Vi invitiamo a provare la nostra personale ricetta di Pan di Spagna con ingredienti poco raffinati.

4. Brownies

I brownies sono dei dolci al cioccolato tipici della cucina a stelle e strisce serviti nella loro caratteristica forma a quadrotti. Il nome deriva proprio dal colore marrone inconfondibile e anche se esistono differenti versioni la stessa ricetta originale non prevede l'utilizzo del lievito.

5. Pancake

I pancake sono sempre presenti nelle prime colazioni degli americani. Queste frittelle si cuociono solitamente in padella e si servono con sciroppo d'acero e frutta fresca. Le ricette per prepararli sono davvero tantissime e potrete quindi sbizzarrivi ai fornelli, magari coinvolgendo anche i più piccoli di casa. Tutte rigorosamente senza lievito.

6. Torta allo yogurt

La torta allo yogurt è sicuramente un altro dolce da preparare senza l'aggiunta di lievito. La particolarità di questa torta è sicuramente la sua soffice consistenza derivata, appunto, dall'aggiunta dello yogurt nell'impasto. Perfetta la mattina a colazione, questo dolce è adatto anche per essere farcito e decorato, per diventare così una buona torta di compleanno.

7. Torta girella

La torta girella è una perfetta torta di compleanno da preparare rigorosamente senza lievito. Semplice da realizzare, è composta da una soffice pasta biscotto, che solitamente viene usata per realizzare il rotolo alla nutella, e da una farcia golosissima a base di crema di nocciole e mascarpone.

8. Cheesecake

La cheesecake è un dolce di origini statunitense che non prevede fra i suoi ingredienti il lievito. Torta servita solitamente come dessert a fine pasto, si prepara con biscotti e formaggi freschi, ai quali possono essere aggiunti altri ingredienti come agrumi, frutta o cioccolato. Qui una selezione di ricette per tutti i gusti

9. Montblanc

Il Montblanc è un dolce senza lievito al cucchiaio autunnale a base di castagne che prevede l'aggiunta di meringhe all'impasto, ma queste ultime volendo possono anche essere omesse. Dalla preparazione un po'laboriosa potrete poi guarnirlo con della panna montata. Qui troverete la ricetta completa.

10. Profiteroles

Il profiteroles è un dolce nella cui preparazione non è necessario l'uso del lievito, tipica torta a forma piramidale composta da bignè, preparati con la pasta choux, farciti con crema e ricoperti da una glassa al cioccolato e riccioli di panna, perfetta per essere servita durante le grandi occasioni ma anche a fine pasto insieme al caffè. Qui troverete la ricetta completa da seguire passo passo.

Ilaria Zizza