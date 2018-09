Timballo di pasta con friggitelli, ecco la ricetta per un primo piatto vegan goloso e saporito perfetto per il pranzo della domenica e, grazie alla sua delicata sapidità, adatto a tutta la famiglia.

Ricco di sapori e colori, questo timballo di pasta è condito con un buon sugo a base di friggitelli e con della besciamella. Per cercare di ridurre al minimo le calorie abbiamo preparato una besciamella vegan a base di acqua e olio, rendendo la ricetta senza lattosio e adatta anche a che a chi, per etica, segue una dieta cruelty free.

Per arricchire ulteriomente questa pietanza è possile aggiungere al sugo del grana vegetariano o, per una versione versione vegan, del lievito alimentare in scaglie.

Ingredienti 400 gr di friggitelli

1 cipolla

700 gr di passata di pomodoro

400 gr di pasta

500 gr di acqua

15 gr di olio di semi di girasole

50 gr di farina 1

sale q.b.

pepe q.b.

noce moscata q.b.

Tempo Preparazione:

90 minuti circa

90 minuti circa Tempo Cottura:

20 minuti

20 minuti Tempo Riposo:

-

- Dosi:

per 4 persone

per 4 persone Difficoltà:

bassa

Come preparare il timbalo di pasta e friggitelli: procedimento

Lavare i friggitelli e pulirli recidendo il picciolo e i semi interni, quindi tagliarli a rondelle,

i friggitelli e pulirli recidendo il picciolo e i semi interni, quindi tagliarli a rondelle, sbucciare la cipolla e tagliarla finemente e

la cipolla e tagliarla finemente e unire tutto in un pentola con un filo di olio extra vergine d'oliva,

tutto in un pentola con un filo di olio extra vergine d'oliva, rosolare appena, aggiungere la passata, un po' d'acqua e regolare di sale,

appena, aggiungere la passata, un po' d'acqua e regolare di sale, e cuocere a fuoco moderato, mescolando ogni tanto, fino ad addensare il pomodoro.

Mettere una pentola piena d'acqua a bollire e nel frattempo preparare la besciamella mettendo in un pentolino la farina , il sale, il pepe e la noce moscata,

una pentola piena d'acqua a bollire e nel frattempo preparare la besciamella mettendo in un pentolino la farina , il sale, il pepe e la noce moscata, aggiungere anche l'olio, mescolare e versare anche il mezzo Litro d'acqua,

anche l'olio, mescolare e versare anche il mezzo Litro d'acqua, porre sul fornello e a fuoco moderato, continuando a mescolare, far addensare.

Amalgamare un po' di besciamella con il sugo e,

un po' di besciamella con il sugo e, quando l'acqua sarà a bollore, cuocere al suo interno la pasta scolandola al dente,

l'acqua sarà a bollore, cuocere al suo interno la pasta scolandola al dente, condire la pasta con un po' di sugo,

quindi mettere del sugo sul fondo di una pirofila e stratificare al suo interno la pasta condendola con la besciamella e il sugo e se si gradisce anche il formaggio,

mettere del sugo sul fondo di una pirofila e stratificare al suo interno la pasta condendola con la besciamella e il sugo e se si gradisce anche il formaggio, sullo strato superiore condire con la besciamella, il sugo ed eventualmente anche il formaggio,

strato superiore condire con la besciamella, il sugo ed eventualmente anche il formaggio, infornare in forno caldo a 200° e cuocere per circa mezz'ora,

in forno caldo a 200° e cuocere per circa mezz'ora, a cottura ultimata sfornare, impiattare e

servire il timballo di pasta e friggitelli ancora caldo.

Ti potrebbero interessare anche altre:

Ilaria Zizza